Paramount шукає 24 мільярди на угоду з Warner Bros: допоможуть фонди Перської затоки

Компанія Paramount активно шукає гроші, щоб завершити масштабну угоду з Warner Bros. Discovery – і, схоже, робить ставку на інвесторів із Близького Сходу. Йдеться про майже 24 мільярди доларів, які можуть надати три суверенні фонди, зокрема з Саудівської Аравії.

Які фонди Перської затори дадуть гроші Paramount?

Арабські фонди допоможуть закрити одну з найбільших угод у медіаіндустрії останніх років, пише Reuters.

Дивіться також Warner Bros працює над фільмом "Гра престолів"

Ще в лютому Paramount оголосила, що погодилася придбати частку свого конкурента в межах угоди, загальна оцінка якої сягає 110 мільярдів доларів. Сам пакет акцій оцінюється приблизно у 81 мільярд. Завершити процес планують у третьому кварталі.

Якщо все піде за планом, об’єднана компанія зможе зібрати під одним дахом такі потужні бренди, як CNN та CBS. Це дасть змогу серйозніше боротися за глядача, якого дедалі активніше переманюють стримінгові сервіси.

Основним донором може виступити Public Investment Fund – за даними джерел, фонд готовий вкласти близько 10 мільярдів доларів.

Також серед потенційних учасників називають Qatar Investment Authority і L'imad Holding.

Очікується, що інвестори з країн Перської затоки не отримають права голосу в новій об’єднаній компанії, а їхня участь не потребуватиме додаткового перегляду з боку американських регуляторів, оскільки частка кожного фонду буде значно меншою за 25%.

Що відомо про угоду між Paramount та Warner Bros.?

За даними Reuters, угода стала фінальною точкою у боротьбі за активи Warner Bros. Головний директор із доходів та стратегії компанії Брюс Кемпбелл заявив, що Netflix мав право подвоїти пропозицію конкурента, але вирішив цього не робити.

Netflix мав законне право подвоїти пропозицію Paramount. Як ви всі знаєте, вони зрештою вирішили цього не робити. Це призвело до підписання угоди з Paramount сьогодні вранці,

– зазначив Кемпбелл.

Загальна сума угоди становить 110 мільярдів доларів США. Водночас Paramount і Warner Bros офіційно не прокоментували підписання договору у відповідь на запити журналістів.

Угода вважається однією з наймасштабніших трансформацій у медіаіндустрії Голлівуду за останні роки. Об'єднання створить одну з найбільших кіностудій світу та надасть Paramount доступ до знакових франшиз Warner Bros, зокрема "Фантастичні звірі" та "Матриця".

Окрему увагу експерти приділяють стримінговому напрямку. Очікується можливе об'єднання сервісів HBO Max і Paramount+, що може посилити позиції компанії на ринку та скласти серйознішу конкуренцію Netflix.

