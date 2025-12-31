Рішення не остаточне: нові правила для ФОПів щодо податків доопрацюють
- Мінфін підготував законопроєкт про податок на додану вартість для ФОПів, який викликав критику з боку бізнесу і буде доопрацьований.
- Зміни до оподаткування для ФОПів з доходом понад 1 мільйон гривень набудуть чинності у 2027 році, а законопроєкт буде доопрацьовано з урахуванням консультацій з бізнесом.
Мінфін підготував законопроєкт про податок на додану вартість для ФОПів, проте він викликав багато несхвальних відгуків з боку бізнесу. Тому рішення буде допрацьовуватися.
Як зміниться правило про ПДВ для ФОПів?
Мінекономіки і Мінфін проводять консультації з бізнесом і аналітичними центрами щодо запровадження ПДВ, пише 24 Канал з посиланням на LIGA.net.
Дивіться також Підприємці бойкотують запровадження ПДВ для ФОПів: що вони вимагають
Ми бачимо, що питання ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 мільйон гривень викликає напругу в бізнесу. Ми маємо збалансувати підтримку підприємців і те, що є в зобов’язаннях з МВФ. Важливо розуміти, що зміни до оподаткування набудуть чинності лише у 2027 році. А версія законопроєкту, яка опублікована до ознайомлення, є базовою робочою версією, яка буде доопрацьована з технічного погляду,
– розповів міністр економіки Олексій Соболев.
За його словами, головна мета законопроєкту – прибрати можливості для оптимізації для "дроблення" великого бізнесу. Щодо рішень, які стосуються всіх ФОПів після війни, вони й надалі будуть узгоджуватися з Мінфіном та бізнесом.
Що відомо про запровадження змін для ФОП?
Законопроєкт про ПДВ для ФОПів може набрати чинності 1 січня 2027 року, дозволяючи бізнесу підготуватися. Тоді ФОПи 3-ї групи з лімітом в 1 мільйон стануть платниками ПДВ, а ставка їх єдиного податку знизиться з 5% до 3%.
На одного ФОП це понад 60 тисяч гривень сплати ПДВ додатково в рік (за даними 2024 року). Проте згодом ПДВ може скласти 20% з доходу, якщо ФОП не отримає зареєстрованих податкових накладних від своїх постачальників.
Передбачений перехідний період для навчання та тестування нових систем, у Мінфіні розповіли, чи будуть застосовувати штрафи.