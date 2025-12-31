Рішення не остаточне: нові правила для ФОПів щодо податків доопрацюють

Мінфін підготував законопроєкт про податок на додану вартість для ФОПів, проте він викликав багато несхвальних відгуків з боку бізнесу. Тому рішення буде допрацьовуватися.

Як зміниться правило про ПДВ для ФОПів?

Мінекономіки і Мінфін проводять консультації з бізнесом і аналітичними центрами щодо запровадження ПДВ, пише 24 Канал з посиланням на LIGA.net.

Ми бачимо, що питання ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 мільйон гривень викликає напругу в бізнесу. Ми маємо збалансувати підтримку підприємців і те, що є в зобов’язаннях з МВФ. Важливо розуміти, що зміни до оподаткування набудуть чинності лише у 2027 році. А версія законопроєкту, яка опублікована до ознайомлення, є базовою робочою версією, яка буде доопрацьована з технічного погляду,

– розповів міністр економіки Олексій Соболев.

За його словами, головна мета законопроєкту – прибрати можливості для оптимізації для "дроблення" великого бізнесу. Щодо рішень, які стосуються всіх ФОПів після війни, вони й надалі будуть узгоджуватися з Мінфіном та бізнесом.

Що відомо про запровадження змін для ФОП?