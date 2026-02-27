Нова програма МВФ – нові правила для ФОПів: що буде зі скандальним податком
- МВФ затвердив нову програму для України, яка включає сплату ПДВ для ФОПів з оборотом понад 4 мільйони гривень з 2027 року.
- Запровадження ПДВ для ФОПів може створити додаткове навантаження та збільшити витрати підприємців, але очікується, що це принесе в бюджет додаткові 40 мільярдів гривень.
МВФ затвердив для Україну нову програму фінансування, в якій порушили скандальне питання ПДВ для ФОПів. Через несхвалення бізнесу та влади деякі умови змінили, проте ФОПів у будь-якому випадку чекає сплата цього податку.
Які умови МВФ ставить щодо ПДВ для ФОП?
До кінця березня цьогоріч Україна має прийняти пакет податкових заходів на 2026 – 2027 роки, пише Forbes.
Зокрема, планують скасувати пільги з ПДВ для спрощенців. З 1 січня 2027 року підприємці на спрощеній системі, у яких річний оборот перевищує встановлений ліміт, повинні будуть обов’язково реєструватися платниками податку на додану вартість.
Ми скасуємо можливості зловживання системою спрощеного оподаткування (ST) з метою ухилення від сплати податків. Поріг буде підвищено помірно, але він не перевищуватиме 4 мільйони гривень,
– йдеться у меморандумі, поданому українською стороною.
Які втрати для ФОПів через запровадження ПДВ?
До слова, раніше МВФ вимагав сплату ПДВ від ФОПів, чий дохід перевищує 1 мільйон гривень. Бізнес розкритикував таку пропозицію Мінфіну. Підприємці вважають, що впровадження оподаткування ФОПів створює додаткове навантаження:
- постає потреба наймати бухгалтера, потреба в адмініструванні та звітності;
- ризики штрафів у майбутньому;
- касові розриви, що зрештою впливатиме на ціну для споживача.
За розрахунками Мінфіну це має принести в бюджет додаткових 40 мільярдів гривень гривень, розповіла нардепка Ніна Южаніна.
За її словами, якби діяли попередні правила з лімітом в 1 мільйон гривень, то 628 тисяч підприємців в Україні змушені були б сплачувати ПДВ. На одного ФОП це понад 60 тисяч гривень додатково в рік (за даними 2024 року).
Насправді це дуже занижені розрахунки, оскільки ПДВ може скласти 20% з обороту, якщо ФОП не отримає зареєстрованих податкових накладних від своїх постачальників. І тоді сума сплати ПДВ на одного ФОП складе від 220 тисяч до 740 тисяч гривень в рік (це 20% із середнього обороту),
– розповіла нардепка.
Що відомо про нову програму МВФ?
Рада директорів МВФ 26 лютого затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування. Мовиться про 8,1 мільярда доларів.
Нова програма від МВФ є частиною ширшої міжнародної підтримки. Мовиться про покриття прогнозного дефіциту бюджету у 136,5 мільярда доларів упродовж 4 років.
Виділення грошей від МВФ передбачає також продовження реформ і, що особливо важливо, зменшення боргових платежів за офіційним боргом.