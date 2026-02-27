Нова програма МВФ – нові правила для ФОПів: що буде зі скандальним податком

МВФ затвердив для Україну нову програму фінансування, в якій порушили скандальне питання ПДВ для ФОПів. Через несхвалення бізнесу та влади деякі умови змінили, проте ФОПів у будь-якому випадку чекає сплата цього податку.

Які умови МВФ ставить щодо ПДВ для ФОП?

До кінця березня цьогоріч Україна має прийняти пакет податкових заходів на 2026 – 2027 роки, пише Forbes.

Дивіться також Чи запровадять військовий збір назавжди: Свириденко розповіла про можливі податкові зміни

Зокрема, планують скасувати пільги з ПДВ для спрощенців. З 1 січня 2027 року підприємці на спрощеній системі, у яких річний оборот перевищує встановлений ліміт, повинні будуть обов’язково реєструватися платниками податку на додану вартість.

Ми скасуємо можливості зловживання системою спрощеного оподаткування (ST) з метою ухилення від сплати податків. Поріг буде підвищено помірно, але він не перевищуватиме 4 мільйони гривень,

– йдеться у меморандумі, поданому українською стороною.

Які втрати для ФОПів через запровадження ПДВ?

До слова, раніше МВФ вимагав сплату ПДВ від ФОПів, чий дохід перевищує 1 мільйон гривень. Бізнес розкритикував таку пропозицію Мінфіну. Підприємці вважають, що впровадження оподаткування ФОПів створює додаткове навантаження:

постає потреба наймати бухгалтера, потреба в адмініструванні та звітності;

ризики штрафів у майбутньому;

касові розриви, що зрештою впливатиме на ціну для споживача.

За розрахунками Мінфіну це має принести в бюджет додаткових 40 мільярдів гривень гривень, розповіла нардепка Ніна Южаніна.

За її словами, якби діяли попередні правила з лімітом в 1 мільйон гривень, то 628 тисяч підприємців в Україні змушені були б сплачувати ПДВ. На одного ФОП це понад 60 тисяч гривень додатково в рік (за даними 2024 року).

Насправді це дуже занижені розрахунки, оскільки ПДВ може скласти 20% з обороту, якщо ФОП не отримає зареєстрованих податкових накладних від своїх постачальників. І тоді сума сплати ПДВ на одного ФОП складе від 220 тисяч до 740 тисяч гривень в рік (це 20% із середнього обороту),

– розповіла нардепка.

Що відомо про нову програму МВФ?