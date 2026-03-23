Нові податки сформують нові ціни: який бізнес може постраждати першим від запровадження ПДВ

ФОП на спрощеній системі може стати платником ПДВ. Про це йдеться у новому податковому законопроєкті, який ініціював Мінфін. Є припущення, що у випадку ухвалення цього проєкта це торкнеться не лише підприємців, але й споживачів. Адже через більше податкове навантаження бізнеси будуть змушені переглянути витрати та змінити вартість своїх товарів та послуг.

Як новий закон про оподаткування ФОПів може вплинути на ціни?

Як пояснив для 24 Каналу економіст Олег Гетман, ймовірність того, що новий податковий законопроєкт запрацює з 2027 року є доволі низькою. Він прогнозує, що це буде або з 2028 року, або ж в рік, коли Україна приєднається до ЄС.

Крім того, на думку Гетмана, підприємці неохоче переходитимуть у випадку ухвалення законопроєкту на ПДВ, зокрема він говорить, що це може зробити лише від 20% до 30% ФОПів. А всі решта швидше за все скористаються схемою дроблення ФОП, відкривши його на когось із членів сім'ї.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Відповідно очікувати, що після зміни оподаткування ціни на всі товари різко зростуть, не варто. Це торкнеться більше тих, хто все ж таки сплачуватиме ПДВ. Водночас їхня частка в загальному товарообігу є порівняно невеликою, а тому загальний вплив на ціну буде обмеженим.

Чому першими можуть постраждати сфери послуг та торгівлі?

Втім аналітик Юрій Щедрін у розмові з 24 Каналом висловив протилежну думку щодо ПДВ для ФОПів, про яке йдеться зараз. Як пояснює Щедрін, торкнуться зміни не лише підприємців, але й звичайних українців, які будуть змушені у випадку ухвалення законопроєкту дорожче платити за товари чи послуги.

Юрій Щедрін Аналітик ГО "Центр розвитку міст" Запровадження ПДВ для ФОПів найбільше вдарить про тих, хто працює саме у сфері послуг та торгівлі. За попередніми розрахунками, це зачепить близько 250 тисяч ФОПів.

Крім того, вплив на ціни в Україні матиме ще й оподаткування цифрових платформ та посилок з-за кордону, які складають в сумі до 150 євро.

Річ у тім, що чимало торгових мереж продають з націнкою ті ж самі товари, наприклад з Китаю, й на українському ринку. Введення податку на посилки з-за кордону до 150 євро вплине на спроможність замовляти їх напряму.

Отже, споживачі куплятимуть ці товари вже в торгових мережах в Україні. А це, своєю чергою, спонукатиме мережі більш вільно формуватимуть ціни.

Сума податків, де є ПДВ на рівні 18% та 5% військового збору, – це нереально в сучасних умовах. Чимало бізнесів можуть цього не потягнути: від салонів краси до консалтингових фірм. Таким чином, для них залишатиметься два варіанти: або закритися, або ж дробити бізнес на декілька ФОПів,

– підсумовує аналітик.

Зверніть увагу! Після того, як Рада відхилила законопроєкт про ПДВ для ФОПів на початку березня, Мінфін України сформував новий законопроєкт, де наразі залишаються одні із ключових нововведень, а саме розширене застосування ПДВ для ФОПів. Йдеться про те, що якщо річний дохід підприємця сягає понад 4 мільйони гривень, то він зобов'язаний сплачувати цей податок.

Яка зараз ситуація із цінами в Україні?