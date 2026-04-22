Секрет пенсії ФОПів: чи дає подвійна сплата ЄСВ більше страхового стажу

В Україні багато людей мають одразу кілька джерел доходу – наприклад, працюють офіційно і паралельно ведуть власну справу як ФОП. У такій ситуації виникає логічне питання: якщо платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) двічі, чи збільшиться страховий стаж удвічі?

Чи подвоюється стаж для ФОП, які мають офіційну роботу?

ЄСВ – це той самий внесок, який напряму впливає на майбутню пенсію, пише Новини. Live.

Щоб місяць зарахували до страхового стажу, потрібно сплатити щонайменше мінімальний внесок.

У 2026 році це 1 902,34 гривень на місяць.

Але тут важливий нюанс: незалежно від того, скільки разів ви заплатите ЄСВ протягом одного місяця, до стажу зарахують лише один місяць. Тобто схема "заплатити більше – отримати більше стажу" просто не працює. Навіть якщо внести кошти кілька разів, це не дасть додаткових місяців.

Що стосується ФОПів, вони зобов’язані платити ЄСВ самостійно. Проте якщо підприємець одночасно працює офіційно, і роботодавець уже сплачує за нього внесок, закон дозволяє ФОПу не платити ЄСВ ще раз. Ця норма окреслена статтею 4 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

З цього ФОПам треба запам’ятати головне: навіть якщо людина все ж платить внесок і як підприємець, і як найманий працівник – стаж від цього не подвоюється. Фактично один із платежів не дає додаткової користі в плані стажу, і повернути ці гроші як "зайві" не вийде.

Втім, є і плюс. Якщо платити більший ЄСВ (або робити це добровільно понад мінімум), це може вплинути на розмір майбутньої пенсії. Адже вона залежить не тільки від кількості років стажу, а й від суми внесків.

Нові податки в Україні: чому діяльність ФОПів може бути ускладненою?

Наприкінці березня 2026 року Міністерство фінансів оприлюднило новий варіант податкового законопроєкту. Декілька днів тому у Bloomberg з'явилася стаття, де йшлося, що МВФ стурбований зволіканням українських депутатів щодо ухвалення законопроєкту. Цей документ є однією з вимог для продовження фінансової допомоги Україні в межах пакета на 8 мільярдів доларів.

24 Канал дізнався, що саме може змінитися для ФОПів та споживачів.

Законопроєкт здебільшого ускладнює діяльність для ФОПів, бо крім граничної суми для введення ПДВ, є ще інший перелік вимог, які Державна податкова служба може трактувати на свій розсуд. Наприклад, що таке ФОП, який має трудові відносини, як це корелюється тощо.

Юрій Щедрін, аналітик ГО "Центр розвитку міст" В Україні насправді є проблема з тим, що великі мережі користуюся такими схемами, як дроблення бізнесу на ФОПи. Втім із цією проблемою варто боротися по-іншому, адже в нас є фінансовий моніторинг.

Податкова може перевірити той чи інший бізнес, а відповідно, побачити реальну картину. Утім це хочуть робити не точково та окремо з тими бізнесами, які порушують правила, а апріорі зі всіма бізнесами. Отже, ті підприємці, які працюють чесно та сплачують усі податки, будуть змушені виправдовуватися.

Відповідно, ми не працюватимемо максимально з чорним та сірим бізнесом, а намагатимемося боротися з білим,

– каже аналітик.

Водночас наразі є чимало сфер в Україні, які потребують уваги, зокрема контрабанда на митниці, ринок алкоголю, цигарок і пального. Саме там можна швидше акумулювати додаткові кошти без ризику для економічної активності.

