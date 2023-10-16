Продаж авто у декілька кліків: у Дії запустили нову послугу з перереєстрації транспорту

У Дії стартував запис на тестування нової послуги, яка має полегшити продаж авто. Тепер українцям доступна перереєстрації транспортного засобу прямо у власному телефоні.

Варто зазначити, що у Дії водії також можуть замінити посвідчення, якщо термін його дії закінчився, або ж вони втратили чи пошкодили свій документ. Це навіть дає змогу повністю відмовитися від пластикового варіанту.

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Нова послуга для водіїв

Дія анонсувала запуск нового сервісу, який має зробити процедуру купівлі-продажу автомобіля легшою та швидшою. Відтепер українці матимуть змогу перереєструвати власне авто на іншу людину за декілька секунд.

Скористатися послугою можна буде для переоформлення легкових авто, мотоциклів та мопедів. Продавець формує заяву в Дії та ділиться QR-кодом або посиланням, після чого покупець підписує договір. Йому залишається вибрати номерні знаки й техпаспорт.

Наразі стартував запис на бета-тест функції, що має допомогти команді вдосконалити нововведення. Однак у пресслужбі наголосили, що це нічим не відрізнятиметься від реальної процедури переоформлення – продавці та покупці мають бути справжніми. Тестування доступне за посиланням.

Перетин кордону без кордонів

Українські водії мають змогу записатися в електронну чергу при перетину кордону. Послуга отримала назву "єЧерга". Спочатку функція працювала лише для вантажних автомобілів, але вже у серпня її поширили на пасажирський транспорт та легкові авто.

Загалом ця функція працює на 16 пропускних пунктів на західному кордоні, востаннє до цього переліку додали "Ягодин –Дорогуськ". Для запису необхідно перейти на відповідний сайт та слідувати інструкції.