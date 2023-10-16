Стоит отметить, что в Дие водители также могут заменить удостоверение, если срок его действия истек, или они потеряли или повредили свой документ. Это даже позволяет полностью отказаться от пластикового варианта.

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Новая услуга для водителей

Дия анонсировала запуск нового сервиса, который должен сделать процедуру купли-продажи автомобиля более легкой и быстрой. Теперь украинцы смогут перерегистрировать собственное авто на другого человека за несколько секунд.

Воспользоваться услугой можно для переоформления легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Продавец формирует заявление в Дие и делится QR-кодом или ссылкой, после чего клиент подписывает договор. Ему остается выбрать номерные знаки и техпаспорт.

В настоящее время стартовала запись на бета-тест функции, которая должна помочь команде усовершенствовать нововведения. Однако в пресс-службе отметили, что это ничем не будет отличаться от реальной процедуры переоформления – продавцы и покупатели должны быть настоящими. Тестирование доступно по ссылке.

Пересечение границы без границ

Украинские водители могут записаться в электронную очередь при пересечении границы. Услуга получила название "еОчередь". Первоначально функция работала только для грузовых автомобилей, но уже в августе ее распространили на пассажирский транспорт и легковые автомобили.

В общей сложности эта функция работает на 16 пропускных пунктов на западной границе, в последний раз к этому перечню добавили "Ягодин-Дорогуск". Для записи необходимо перейти на соответствующий сайт и следовать инструкциям.