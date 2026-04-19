Перевірять і через рік: що може зацікавити податкову після закриття ФОПа

Чимало фізичних осіб-підприємців в Україні згортають діяльність, особливо під час війни. Після цього колишні ФОПи вважають, що перевірки податкової їм не загрожують, однак насправді це далеко не так.

Як відбувається закриття ФОП?

Щоб припинити діяльність ФОПа, достатньо подати заяву держреєстратору – через ЦНАП, безпосередньо або онлайн через "Дію". Жодних довідок чи попередніх перевірок не потрібно, а навіть наявність боргів не є підставою для відмови, пише 7eminar.

Дивіться також Щонайменше 23% з доходу: хто з ФОП має платити такі податки у 2026 році

Уже протягом 24 годин у реєстрі має з’явитися запис про закриття, і людина втрачає статус підприємця.

Втім, це не означає, що всі зобов’язання анулюються автоматично. Податкова отримує інформацію про закриття, але колишній ФОП ще залишається платником податків до повного завершення всіх розрахунків.

Закон прямо передбачає, що закриття ФОП не скасовує податкових зобов’язань, які виникли раніше.

Зауважте! Після припинення діяльності потрібно подати ліквідаційну декларацію, тобто звіт за останній період роботи, а також сплатити всі податки та збори. Якщо цього не зробити або зробити з помилками, це може стати підставою для перевірки.

У яких випадках податкова може перевірити?

Податкова служба має право ініціювати перевірку навіть після закриття ФОП. Найчастіше це відбувається, якщо:

ФОН не подав ліквідаційну звітність;

є підозра, що доходи були занижені;

виявлені розбіжності у деклараціях;

залишилися борги, зокрема зі сплати ЄСВ;

є ознаки незадекларованої діяльності.

Рішення про перевірку приймає керівник податкового органу. Воно оформлюється окремим наказом.

Що саме перевіряє податкова?

Податкова використовує кілька форматів контролю. Камеральна перевірка – це автоматичний аналіз поданих декларацій. Якщо виникають питання, можуть призначити документальну позапланову перевірку. Вона проводиться глибше і перевіряє фінансові документи.

У випадках підозри на порушення з готівкою чи касовою технікою можлива фактична перевірка, тобто на місці.

Під час перевірок податківці зазвичай звертають увагу на:

чи подана ліквідаційна декларація і чи повна вона;

правильність нарахування і сплати податків (єдиний податок, ЄСВ);

закриття реєстратора розрахункових операцій (РРО) або програмного РРО (ПРРО);

відповідність банківських операцій задекларованим доходам;

наявність документів, які підтверджують діяльність ФОПа.

Податкова має право перевіряти діяльність ФОП протягом 1095 днів (трьох років) після подання останньої декларації, пише Taxer. Водночас для перевірок щодо ЄСВ строк давності не застосовується. тобто питання можуть виникнути і пізніше.

Зауважте! Якщо підприємець подавав нульову звітність, не мав доходів і руху коштів, заборгованості, а також не використовував найману працю і закрив усі рахунки, то податкова може вирішити не проводити перевірку.

За що ФОПів можуть оштрафувати?