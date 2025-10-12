Яка ціна підписки на Netflix зараз
- Вартість підписки на Netflix варіюється від 4,99 до 9,99 євро на місяць залежно від пакета.
- Базова підписка коштує 4,99 євро, Стандартна – 7,49 євро, Преміум – 9,99 євро.
Netflix "зберігає" вартість своїх підписок. Останнім часом вони не зростали в ціні.
Скільки коштує підписка на Netflix?
Вартість підписки на Netflix залежить від обраного пакета послуг. Вона варіюється в межах від 4,99 до 9,99 євро на місяць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.
Які є варіанти підписок на Netflix:
- Базова
Ціна цього тарифу – 4,99 євро на місяць. Користуватись такою підпискою можна з одного девайсу (у тому числі і завантажувати контент).
Зверніть увагу! За цим тарифом доступний перегляд у HD-якості, тобто – 720.
- Стандартна
За цим тарифом доступна якість – Full HD, тобто 1080. Завантажувати та дивитись контент можна на 2 гаджетах. Вартість цієї підписки – 7,49 євро на місяць.
- Преміум
Ця підписка дозволяє переглядати контент в UltraHD (4К) якості з об'ємним звуком. Користуватись нею можна так:
- з 4 пристроїв можна дивитись контент;
- з 6 – завантажувати.
Зауважте! Коштує ця підписка – 9,99 євро на місяць.
Що потрібно знати про контент-платформи зараз?
Netflix поступово адаптується до сучасних користувачів і стає комфортнішим. Зараз на платформі є функція, яка дозволяє знайти потрібний фільм лише за одним фрагментом.
Підписка на YouTube Premium може обійтись вам у 40% дешевше. Зокрема, таке зниження ціни буде відчутне саме для власників айфонів, повідомляє ScreenApp. Суть в тому, що App Store бере додаткову комісію, яку можна оминути. Для цього необхідно оформити підписку через браузер.