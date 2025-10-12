Netflix "зберігає" вартість своїх підписок. Останнім часом вони не зростали в ціні.

Скільки коштує підписка на Netflix?

Вартість підписки на Netflix залежить від обраного пакета послуг. Вона варіюється в межах від 4,99 до 9,99 євро на місяць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.

Які є варіанти підписок на Netflix:

Базова

Ціна цього тарифу – 4,99 євро на місяць. Користуватись такою підпискою можна з одного девайсу (у тому числі і завантажувати контент).

Зверніть увагу! За цим тарифом доступний перегляд у HD-якості, тобто – 720.

Стандартна

За цим тарифом доступна якість – Full HD, тобто 1080. Завантажувати та дивитись контент можна на 2 гаджетах. Вартість цієї підписки – 7,49 євро на місяць.

Преміум

Ця підписка дозволяє переглядати контент в UltraHD (4К) якості з об'ємним звуком. Користуватись нею можна так:

з 4 пристроїв можна дивитись контент;

з 6 – завантажувати.

Зауважте! Коштує ця підписка – 9,99 євро на місяць.

Що потрібно знати про контент-платформи зараз?