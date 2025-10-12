Netflix "сохраняет" стоимость своих подписок. В последнее время они не росли в цене.

Сколько стоит подписка на Netflix?

Стоимость подписки на Netflix зависит от выбранного пакета услуг. Она варьируется в пределах от 4,99 до 9,99 евро в месяц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Читайте также Французский Renault попал в немилость Москвы: за что Кремль наказывает автоконцерн

Какие есть варианты подписок на Netflix:

Базовая

Цена этого тарифа – 4,99 евро в месяц. Пользоваться такой подпиской можно с одного девайса (в том числе и загружать контент).

Обратите внимание! По этому тарифу доступен просмотр в HD-качестве, то есть – 720.

Стандартная

По этому тарифу доступно качество – Full HD, то есть 1080. Загружать и смотреть контент можно на 2 гаджетах. Стоимость этой подписки – 7,49 евро в месяц.

Премиум

Эта подписка позволяет просматривать контент в UltraHD (4К) качестве с объемным звуком. Пользоваться ею можно так:

с 4 устройств можно смотреть контент;

с 6 – загружать.

Заметьте! Стоит эта подписка – 9,99 евро в месяц.

Что нужно знать о контент-платформах сейчас?