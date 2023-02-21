Для ФОПів скасують пільговий податок у 2% від доходу

21 лютого 2023, 14:59
Читать новость на русском

Податковий комітет підтримав законопроєкт, який передбачає скасування спрощеної системи оподаткування для ФОПів. Тож підприємці більше не зможуть сплачувати лише 2% з доходу.

Пільгу у 2% з доходу для ФОПів скасують

У березні 2022 року уряд дозволив підприємцям з оборотом до 10 мільярдів гривень переходити на спрощену систему оподаткування, як на умовах для третьої групи ФОПів.

Варто ознайомитись Податки для ФОПів: що змінилось для підприємців у лютому

Однак 21 лютого стало відомо, що податковий комітет підтримав скасування пільги для підприємців. Тож вже з 1 липня 2023 року ФОПи повернуться до довоєнної системи оподаткування

Таким чином бізнес знову сплачуватиме ПДВ у 20% та податком на прибуток у 18% замість пільгових умов у 2% з доходу.

Нагадаємо!  Гральний бізнес вже позбавили пільгового податку у 2%. 

Які ще пільги для ФОПів можуть скасувати

У січні цьогоріч також стало відомо, що Мінфін розробив законопроєкт, що передбачає скасування низки податкових пільг для підприємців. Документ був підготовлений в рамках меморандуму з МВФ. Тож незабаром можуть скасувати:

  • можливості для ФОПів 1 та 2 груп не сплачувати єдиний податок;
  • мораторій на проведення документальних перевірок;
  • відсутності штрафних санкцій за невикористання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій);
  • відсутності штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.
Автор: Дар'я Вереньова