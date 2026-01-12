Продажі пива Heineken обвалилися: компанія звільняє керівника та шукає нового

Пивоварня компанія Heineken зіткнулася з падінням продажів пива та відставанням від конкурентів. Згодом стало відомо, що гендиректор раптово йде у відставку, а компанія шукатиме наступника.

Чому впали продажі пива?

Генеральний директор Heineken NV Дольф ван ден Брінк йде у відставку 31 травня, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Трамп може заблокувати роботу нафтового гіганта Exxon у Венесуелі: в чому причина

Це стало несподіваним кроком після шести років на посаді керівника та понад 28 років роботи в голландській компанії загалом. Heineken тепер почне шукати йому наступника, а 52-річний Ван ден Брінк залишиться радником компанії до наступного року.

Він прийшов з високими очікуваннями, але Heineken їх не виправдав. Можливо, саме ці зміни – це те, що потрібно Heineken,

– сказав аналітик RBC Capital Markets Джеймс Едвардс Джонс.

Відставка ван ден Брінка відбулася після того, як у жовтні Heineken попередила, що річний прибуток буде нижчим за очікуваний через провал продажів у Європі та США. Ця проблема вже деякий час впливає на світову пивоварну галузь, оскільки тенденції споживання змінюються, а інфляція знижує попит серед споживачів.

Як впали акції?

Акції Heineken впали на цілих 3,2%, що є найбільшим показником з липня на внутрішньоденній основі. З червня 2020 року, з моменту приходу ван ден Брінка до управління компанією, вони показали зниження майже на 17%.

У пошуках нового генерального директора Heineken має бути орієнтована на когось, хто зможе врахувати зміну звичок споживання алкоголю на тлі падіння продажів пива, щоб залучити молодших споживачів назад до закладів і відродити асортимент алкогольних напоїв та безалкогольних альтернатив,

– каже Дункан Фокс, аналітик споживчих товарів у сфері бізнес-аналітики.

Новини пивного бізнесу