Пенсіонери-ФОПи та ЄСВ: чи сплачують вони всі податки

Пенсіонери, які ведуть підприємницьку діяльність, можуть не сплачувати Єдиний соціальний внесок за себе. Водночас вони зобов'язані плати інші податки, як-от військовий збір, податки на дохід тощо.

Що не мають платити пенсіонери-ФОПи?

Відомо, що з 1 січня цього року сплата Єдиного соціального внеску стала обов'язковою для всіх ФОПів, а не добровільною, однак пенсіонери-ФОПи є винятками, передає 24 Канал з посиланням на Головне управління Державної податкової служби в Чернівецькій області.

Річ у тім, що ті пенсіонери, що отримують пенсію за віком або за вислугу років, звільняються від сплати цього внеску за себе, додається в Головному управлінні ДПС у Хмельницькій області.

Водночас пенсіонер-ФОП все одно отримує дохід від бізнесу, а тому має сплачувати інші податки, зокрема податок на доходи (залежно від системи оподаткування ФОП). Також це стосується військового збору, якщо є оподаткований дохід.

Нагадуємо, що з 1 жовтня цього року кількість випадків, що дозволяються не сплачувати ЄСВ, зменшилася, повідомляють в Головному управлінні ДПС у Рівненській області.

Тепер щоб не сплачувати ЄСВ потрібно, щоб ФОП мав роботодавця, який сплачуватиме за нього внесок, або інші випадки.

Також щоб сума сплаченого єдиного внеску становить не менше мінімального страхового внеску.

