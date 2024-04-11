Злочин і кара: які нафтопереробні заводи Росії вдалося зупинити українським дронам

Українські дрони здійснили багато успішних атак на російську нафтову промисловість. Це болючий удар для ворога, який матиме значні військові та економічна наслідки.

Успішні атаки українських дронів по російських НПЗ мають великий вплив як на економіку росіян, так і на їхні військові спроможності. 24 Канал розповідає про те, які заводи вдалося вивести з ладу та який вплив це матиме на нафтопереробну галузь окупантів.

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Які потужності нафтопереробки у Росії

Нафтопереробна галузь – одна з основних у російській промисловості. Йдеться про видобуток, переробку, транспортування та збут нафти та нафтопродуктів.

На території Росії функціонує біля 30 великих нафтопереробних заводів, також є 80 відносно невеликих підприємств. Українським героям вдалося завдати чимало успішних ударів, які завдали ворогу космічних збитків.

НПЗ Росії, які вдалося вразити українським дронам / Фото ЕнергоБізнес

Основними для російської нафтопереробної галузі є наступні заводи:

Ільський;

Афіпський;

Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез;

Башнафта-Уфанафтохім;

Новошахтинський;

Омський;

Киришинафтооргсинтез;

Рязанський;

ТАНЕКО;

Ярославнафтооргсинтез;

Пєрмьнафтооргсинтез;

Московський;

Туапсинський.

Успішні удари по російських НПЗ

Як повідомив 24 Каналу один із високопосадовців НАТО, який воліє залишатися анонімним, є ймовірність, що атаки українських дронів вивели з ладу до 15% нафтопереробної галузі росіян. Це дуже потужний удар для агресора, і, щоб впоратися з його наслідками, Росії довелося запроваджувати заборону на експорт сировини. За кілька місяців Україна змогла завдати ворогу ударів, оговтуватися від яких він буде ще дуже довго.

Туапсинський нафтопереробний завод

Єдиний на узбережжі Чорного моря нафтопереробний завод росіян став першою ціллю українських дронів. Довелося завдати кількох ударів, і в ніч 25 січня вдалося знищити нафтопереробну установку. Один з найбільших заводів Роснафти, сировину для якого возили аж із Сибіру, припинив свою роботу.

Лукойл-Волгограднафтопереробка

Завод у Волгограді вдалося атакувати 31 січня. Тут також вдалося знищити нафтопереробну установку. Це найбільший НПЗ Південного округу. Росіяни збрехали, що усі дрони вдалося перехопити, а причина пожежі невідома.

Українські дрони можуть долати відстані у понад 1000 кілометрів / Скриншот 24 Каналу

Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи

Удари дронів на підприємства у Краснодарському краї відбулися одночасно 9 лютого, поодинокі атаки на ці потужності здійснювалися і раніше. На Афіпському підприємстві, яке забезпечувало російську армію, вдалося пошкодити повітропровід та захист установки спільної переробки газу і газоконденсату. Ільський НПЗ залишився без установки первинної переробки нафти.

Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез

Один з найбільших НПЗ росіян, в який окупанти вклали 100 мільярдів рублів. 12 березня дрони знищили установку перегонки нафти.

Рязанський нафтопереробний завод

Найбільший НПЗ Росії став ціллю 13 березня. Внаслідок атаки дронів зазнали пошкодження дві установки первинної переробки нафти а установка блоку теплообмінника. В результаті підприємство втратило 70% своєї потужності. Того ж дня вдалося зупинити Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області та завдати удару по Киришинафтаоргсинтезу.

"Перший завод" у Калузі

Дрони поцілили просто у нафтопереробну установку.

Новокуйбишевський НПЗ

"Сталася пожежа" на заводі найбільшого постачальника реактивного палива. "Бонусом" стали одночасні атаки на Куйбишевський та Сизранський НПЗ. Куйбишевський повністю зупинив свою роботу.

НПЗ у Саратові

До речі, саме Куйбишевський НПЗ першим освоїв випуск палива для реактивних двигунів.

На заводі сталася велика пожежа. Точні наслідки невідомі, але працювати у повну силу підприємство не зможе ще дуже довго.

ТАНЕКО

НПЗ у Татарстані розташований за 1200 кілометрів від кордону, тому цей удар продемонстрував потужність безпілотників, які використовує Україна. Завод входив до 5 найбільших НПЗ Росії, він переробляв 8 мільйонів тонн нафти на рік – це 2,6% від загального показника. Дрон влучив в установку первинної переробки нафти.

Пожежа на ТАНЕКО після влучання дрона / Фото з соцмереж

Наслідки атак

Дані самих росіян свідчать, що в І кварталі 2024 року виробництво бензину вже скоротилося на 14%. Якщо врахувати те, що агресор дуже неохоче визнає успіхи України, то можна припускати, що наслідки куди масштабніші, ніж про це повідомляється на загал.

Кремль боїться дефіциту пального та вже попросив Казахстан створити резерв на 100 тисяч тонн бензину. Окрім того, у Росії на 6 місяців запровадили заборону на експорт бензину. Ціни на пальне на території агресора вже почали бити усі рекорди, і якщо врахувати точність українських дронів, верхня межа вартості бензину у Росії буде оновлюватися.

Чи зможуть росіяни швидко відновити пошкоджені заводи

Міністр енергетики Росії Нікалай Шульгінов зробив заяву, що усі пошкодженні НПЗ вдасться відновити до кінця весни 2024 року. Однак виконати цю гучну обіцянку його підлеглим навряд чи вдасться.

Річ у тому, що швейцарська інжинірингова група ABB та транснаціональна нафтова інжинірингова компанія UOP пішли з російського ринку ще 24 лютого 2022 року. Через санкції окупанти не можуть отримати доступ до іноземного обладнання, яке раніше купували для модернізації нафтопереробних підприємств.

Аналітики повідомили, що Іран, який перебуває під санкціями роками, зумів знайти шляхи постачання дрібніших запчастин, але обладнання для переробки нафти коштує десятки мільйонів доларів, і знайти його не так легко, а непомітно провезти в країну через інші кордони, приховуючи кінцевий пункт призначення, і взагалі навряд чи можливо.

Відтак, якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ з такою ж ефективністю, то незабаром у нафтопереробній галузі агресора настане дуже глибока криза.