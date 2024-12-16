Скільки сплачуватимуть ФОПи у 2025 році: граничні ставки і податки

У 2025 році для фізичних осіб-підприємців (ФОП) діятимуть нові умови оподаткування, які включають зміни у розмірах єдиного податку, єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору.

Президент підписав закон про підвищення податків,і згідно з ним у 2025 році суми податкових платежів для ФОПів значно зростуть. Якими будуть ліміти, ставки податків та зборів, розповідає 24 Канал.

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Граничні розміри доходів для ФОП

Нові ліміти річних доходів для ФОП, які обирають спрощену систему оподаткування:

ФОП І групи — до 1 336 000 грн (167 мінімальних зарплат).

ФОП ІІ групи — до 6 672 000 грн (834 мінімальні зарплати).

ФОП ІІІ групи — до 9 336 000 грн (1 167 мінімальних зарплат)​

Ліміти встановлені на основі мінімальної зарплати, яка з 1 січня 2025 року становитиме 8 000 гривень.

Як зміняться ставки єдиного податку

ФОП I групи: у 2024 році сплачували 302,80 гривень єдиного податку. У 2025 році сплачуватимуть 302,80 гривень ЄП, 800 гривень військового збору (10% від мінімалки) і 1760 гривень ЄСВ.

ФОП II групи: єдиний податок зросте з 1420 гривень у 2024 році до 1600 гривень у 2025-му. Додатково сплачуватимуть 800 грн військового збору та 1760 гривень ЄСВ.

ФОПи III групи: сплачували 5% єдиного податку з обороту, а з 2025 року сплачуватимуть також 1% військового збору та 1760 гривень ЄСВ.

Важливою зміною є і те, що з 2025 року скасовується можливість добровільної несплати ЄСВ. ФОПи знову будуть зобов'язані сплачувати ЄСВ, навіть якщо не отримують доходу. При цьому мінімальний ЄСВ становитиме 22% від мінімальної зарплати, тобто 1 760 гривень на місяць або 21 120 гривень на рік​.

Військовий збір і особливості звітності

Для ФОП І та ІІ груп встановлено фіксовану суму – 800 гривень на місяць (10% від мінімальної зарплати). Для ФОП ІІІ групи – 1% від доходу​.

ФОПи І та ІІ груп сплачуватимуть єдиний податок і військовий збір щомісяця до 20 числа.

ФОПи ІІІ групи подають квартальні декларації, сплачуючи податок та військовий збір протягом 10 днів після подачі звіту. Річну декларацію слід подати до 10 лютого 2026 року​.

При несвоєчасній оплаті накладаються наступні санкції:

одноразова штрафна сплата 20% від непогашеної суми;

0,1% від суми за кожен день прострочення сплати.

Враховуючи, що на 2025 рік мінімальний ЄСВ для ФОПів становить 5280 гривень за квартал, то одноразовий штраф дорівнює 1056 гривень, а також 5,28 гривень щодня до погашення прострочення.