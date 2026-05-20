Увага, останній день: що кожен ФОП має зробити 20 травня

20 травня для українських фізичних осіб-підприємців завершується важливий податковий термін. До кінця дня ФОПи всіх груп мають виконати свої зобов’язання зі сплати єдиного податку та військового збору.

Податки для ФОП: крайні дати

20 травня – крайня дата для сплати податків, аби не вхопити штраф. Про це нагадав податковий консультант Михайло Смокович.

Що мають сплатити ФОПи 1-ї групи:

єдиний податок за травень – 332,80 гривні;

військовий збір за травень – 864,70 гривні.

Обов’язки для ФОПів 2-ї групи:

єдиний податок за травень – 1 729,40 гривень;

військовий збір за травень – 864,70 гривні.

Водночас для підприємців 1 – 2 груп, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій, сплата цих платежів є добровільною.

Що мають зробити ФОПи 3-ї групи:

сплатити 5% єдиного податку за 1-й квартал;

сплатити 1% військового збору за 1-й квартал.

Чому важливо не пропустити дедлайн? Податкові зобов’язання для ФОПів мають чіткі календарні строки, і їх порушення може призвести до штрафних санкцій або нарахування пені. Саме тому експерти радять контролювати дати сплати та не відкладати платежі на останній день.

Які штрафи на несвоєчасну сплату податків?

Закон передбачає різне покарання за несплату податків – від фінансових санкцій до кримінальної відповідальності. І все залежить від того, наскільки серйозним є порушення, пише ДПС.

Відповідно до статті 124 Податкового кодексу України штрафи сягають якщо затримка становить до 30 календарних днів – 5% від суми податкового боргу, якщо затримка сплати понад 30 днів – 10% від суми боргу.

Ба більше, згідно зі статтею 109 ПКУ, для застосування цього штрафу не обов’язково доводити вину платника. Тобто відповідальність настає автоматично за сам факт прострочення.

Якщо ж податкова доведе, що несплата була умисною, застосовуються вищі штрафи:

25% від суми несплаченого податку – за перше порушення.

50% від суми несплаченого податку – за повторне порушення упродовж 3 років.

Якщо до притягнення до відповідальності ФОП встигне сплатити необхідні податки, збори, нараховані фінансові санкції та пеню, то кримінальної відповідальності можна уникнути,

– додає юристка Ірина Мельникович.

Що ще очікує на ФОП у травні?

Після того як фізичні особи-підприємці та громадяни подають звітність і декларації, у податкової служби стартує наступний етап роботи – камеральні перевірки. Як правило, цей процес активізується вже з травня і може тривати до кінця літа, пише редакція експерта Богдана Янківа.

Суть проста: автоматичні алгоритми, а іноді й вручну, інспектори порівнюють показники поданих декларацій між собою і з іншими даними, які є у ДПС. Де є розбіжності – туди летить лист із питаннями,

– повідомили в редакції YANKIV.

Податкова порівнює:

дані з декларацій ФОП;

інформацію з реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО);

звіти роботодавців (форма 4ДФ);

банківські та платіжні операції через фінансові сервіси;

інші цифрові сліди господарської діяльності.

Де система бачить розбіжності – туди автоматично формується запит або лист до платника податків.

Найпоширеніші помилки, які знаходить податкова

Фахівці виділяють типові ситуації, які найчастіше стають причиною запитів від ДПС:

коли дохід через касові апарати (РРО/ПРРО) більший, ніж задекларований у звітності;

коли суми у формі 4ДФ перевищують дані декларації ФОП;

коли надходження через платіжні сервіси (наприклад, NovaPay) не відображені у звітності або не фіскалізовані;

коли зарплати найманих працівників виглядають непропорційно низькими;

технічні помилки у заповненні декларацій або пропущені поля.

Окремо податківці звертають увагу на нетипові фінансові моделі, які не відповідають заявленому виду діяльності.

Чому камеральні перевірки стали більш жорсткими? Експерти відзначають, що останніми роками контроль з боку ДПС поступово автоматизується. Це означає, що значну частину перевірок виконують алгоритми, які виявляють навіть незначні невідповідності.

