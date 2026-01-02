Нові податки для ФОП: скільки доведеться платити у січні 2026 року
- З 1 січня 2026 року зростуть ставки єдиного податку для ФОП 1 групи та ФОП 2 групи.
- Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп також підвищиться, стали відомі нові суми.
У 2026 році зростуть мінімалка та прожитковий мінімум, а разом з ними – суми податків для ФОП. Від цих показників залежить розмір єдиного податку та військового збору.
Як зростуть податки для ФОП у січні 2026?
З 1 січня 2026 року для фізичних осіб – підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок деяких податків, пише 24 Канал з посиланням на Податкову службу.
Максимальний місячний розмір єдиного податку:
- ФОП 1 групи – 332,80 гривень замість 302,80 гривень (не більше 10% прожиткового мінімуму)
- ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень замість 1 600 гривень (не більше 20% мінімальної зарплати).
Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп – 864,70 гривень замість 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати).
Зауважте! Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2026 році становить 3 328 гривень, а мінімальна заробітна плата – 8 647 гривень. Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.
Що може змінитися для ФОП у 2027 році?
ФОП на спрощеній системі з 2027 року можуть бути зобов'язані сплачувати податок на додану вартість (ПДВ). Мінфінансів вже узгоджує технічні аспекти щодо такого переходу, включно з автоматичною реєстрацією платників.
Тоді ФОПи 3-ї групи з лімітом в 1 мільйон стануть платниками ПДВ, а ставка їх єдиного податку знизиться з 5% до 3%. На одного ФОП це понад 60 тисяч гривень сплати ПДВ додатково в рік (за даними 2024 року).
Відомо, що у перехідному періоді планують не застосовувати штрафи за помилки в адмініструванні ПДВ, щоб дати бізнесу час адаптуватися до нових вимог. Сплата ПДВ, за оцінками міністерства, може підвищити надходження до бюджету, але одночасно вимагатиме від підприємців перегляду вже існуючих моделей обліку та адміністрування.
Проте наприкінці грудня стало відомо, що законопроєкт Мінфіну вирішили доопрацювати.