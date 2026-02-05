Відключення світла заважають сплатити податки: бізнесу розповіли, що робити
- Бізнес може відтермінувати податкові зобов'язання через відключення світла, звернувшись до Податкової з відповідними документами.
- Звернення треба подати протягом шести місяців після закінчення воєнного стану в Україні.
Бізнесу дозволили відтермінувати певні податкові зобов’язання, якщо цьому заважають масштабні відключення світла. Проте для цього треба встигнути звернутися в Податкову та виконати певні умови.
Як підтвердити неможливість сплатити податки?
Йдеться про випадки відключення електроенергії або настання інших об'єктивних обставин, які унеможливлюють подання звітності чи реєстрацію податкових і акцизних накладних, пише NV.
Дивіться також ФОПи не зможуть отримати допомогу від уряду: хто залишиться без грошей
У таких випадках платник податків має право звернутися до органів Державної податкової служби із заявою та відповідними документами для підтвердження. Проте треба встигнути це зробити у відповідні строки:
- ДПС та її територіальні органи зобов’язані розглянути подані матеріали та винести обґрунтоване рішення;
- Якщо ДПС ухвалює рішення про неможливість виконання податкового обов’язку, платник податків звільняється від відповідальності.
Виконати обов’язок необхідно протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Що треба зробити ФОПам у лютому?
Серед двох обов’язкових завдань для підприємців – подання декларації та сплата одного податку, пише "РБК-Україна".
- Подання декларації
9 лютого для ФОПів 3 групи – це останній термін для подання річної податкової декларації. Разом із нею необхідно подати додаток по ЄСВ за 2025 рік. Навіть якщо доходів не було, подання декларації обов’язкове.
- Сплата військового збору
ФОП 1, 2 та 4 груп військовий збір треба платити щомісяця, незалежно від того, чи був у вас дохід. Це 10% від мінімальної заробітної плати (у 2026 році – 864,70 гривень), які треба встигнути сплатити до 20 лютого.
Натомість ФОПи 3 групи платять військовий збір пропорційно своєму заробітку: 1% від доходу (додатково до 5% або 3% єдиного податку). У цієї категорії дедлайн 19 лютого.
Що відомо про податки для ФОП та тіньові схеми?
Під час війни в Україні аномально зросла кількість ФОПів, що пов'язують з розширенням тіньових схем "дроблення бізнесу". Схеми дроблення дозволяють уникати сплати ПДВ, і для їх подолання потрібні законодавчі зміни та реформування податкової служби.
До 2027 року ФОПи на спрощеній системі оподаткування не будуть обов'язково платниками ПДВ. З 1 січня 2027 року реєстрація як платника ПДВ може стати обов'язковою, якщо їхні річні доходи перевищують 1 мільйон гривень.
ФОПи в Україні платять 15% єдиного податку у випадках перевищення граничного обсягу доходу, здійснення недозволених видів діяльності або використання інших способів розрахунків.