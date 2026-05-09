Час спливає: що обов'язково мають зробити ФОПи у травні, щоб не вхопити штраф

Для українських підприємців травень стане одним із найважливіших місяців щодо податків і звітності. ФОПам різних груп потрібно вчасно сплатити єдиний податок, військовий збір, а частині підприємців – ще й подати декларації та квартальні звіти.

Які крайні дати сплати податків для ФОП у травні?

Підприємці мають свої дедлайни, розповів податковий консультант Михайло Смокович.

Дивіться також Податок на Bolt, Glovo та Uklon: Рада знову голосуватиме за нові правила для цифрових платформ

ФОП 1-ї групи повинні до 20 травня:

сплатити єдиний податок за травень – 332,80 грн;

сплатити військовий збір – 864,70 грн.

Для ФОП 2-ї групи до 20 травня передбачено:

сплату єдиного податку – 1 729,40 грн;

сплату військового збору – 864,70 грн.

ФОП 3-ї групи у травні потрібно:

до 11 травня подати декларацію за перший квартал 2026 року;

до 20 травня сплатити 5% єдиного податку;

до 20 травня сплатити 1% військового збору.

ФОПи, які мають найманих працівників, до 11 травня повинні подати податковий розрахунок, Додаток 1 по ЄСВ та Додаток 4ДФ за січень, лютий та березень 2026 року.

Також підприємці, які здійснювали виплати фізичним особам, мають подати податковий розрахунок із Додатком 4ДФ за перший квартал року.

Що це означає?

Для підприємців травень фактично став місяцем підвищеного податкового навантаження.

Для ФОПів:

важливо не пропустити строки;

необхідно правильно оформити звітність;

зростає ризик штрафів за помилки або прострочення.

Для держави:

це один із ключових періодів надходження податків до бюджету;

контроль за звітністю стає жорсткішим;

військовий збір залишається важливим джерелом фінансування оборони.

Зауважте! Для українських ФОПів травень став одним із найважливіших місяців податкового календаря. Підприємцям потрібно не лише вчасно сплатити податки та військовий збір, а й правильно подати звітність. На тлі посилення контролю та воєнного навантаження на бюджет уважність до податкових дедлайнів стає критично важливою для бізнесу.

Хто може не платити податки?

Підприємці, які вже були зареєстровані як ФОП або вели незалежну професійну діяльність до моменту призову або укладання контракту, можуть скористатися деякими пільгами повідомили в ДПС.

Пільга діє для підприємців, яких призвали під час загальної мобілізації, або які підписали контракт на проходження військової служби. На весь період військової служби (але не раніше 24 лютого 2022 року) такі підприємці можуть не сплачувати:

податок на доходи фізичних осіб;

єдиний податок;

військовий збір;

єдиний соціальний внесок за себе.

Також вони звільняються від обов’язку подавати звітність по цих податках. Звільнення починається з першого числа місяця, у якому відбулася мобілізація або підписання контракту, і триває до останнього дня місяця демобілізації або звільнення зі служби.

Нові податки в Україні: чому діяльність ФОПів може бути ускладненою?

Наприкінці березня 2026 року Міністерство фінансів оприлюднило новий варіант податкового законопроєкту. Цей документ є однією з вимог для продовження фінансової допомоги Україні в межах пакета на 8 мільярдів доларів. 24 Канал дізнався, що саме може змінитися для ФОПів та споживачів.

Законопроєкт здебільшого ускладнює діяльність для ФОПів, бо крім граничної суми для введення ПДВ, є ще інший перелік вимог, які Державна податкова служба може трактувати на свій розсуд. Наприклад, що таке ФОП, який має трудові відносини, як це корелюється тощо.

Юрій Щедрін, аналітик ГО "Центр розвитку міст" В Україні насправді є проблема з тим, що великі мережі користуюся такими схемами, як дроблення бізнесу на ФОПи. Втім із цією проблемою варто боротися по-іншому, адже в нас є фінансовий моніторинг.

Податкова може перевірити той чи інший бізнес, а відповідно, побачити реальну картину. Утім це хочуть робити не точково та окремо з тими бізнесами, які порушують правила, а апріорі зі всіма бізнесами. Отже, ті підприємці, які працюють чесно та сплачують усі податки, будуть змушені виправдовуватися.

Відповідно, ми не працюватимемо максимально з чорним та сірим бізнесом, а намагатимемося боротися з білим,

– каже аналітик.

Водночас наразі є чимало сфер в Україні, які потребують уваги, зокрема контрабанда на митниці, ринок алкоголю, цигарок і пального. Саме там можна швидше акумулювати додаткові кошти без ризику для економічної активності.

На думку Щедріна, шкоди від цього законодавства набагато більше, ніж умовної користі. Адже ті податкові надходження, які мають від нього прийти, не перекриють тих ризиків та негативних наслідків, які чекають на бізнес, а це збільшення інфляції та скорочення підприємницької діяльності.

Що ще треба знати ФОП в Україні?