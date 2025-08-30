У вересні правила оподаткування для фізичних осіб-підприємців не зміняться. ФОПи надалі сплачуватимуть єдиний податок, ЄСВ та військовий збір за чинними ставками, а податкове навантаження залежатиме від обраної групи.

Які податки та скільки сплачуватимуть ФОПи у вересні?

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Наразі всі ФОП повинні сплачувати в обов'язковому порядку ЄСВ незалежно від наявності доходу, передає 24 Канал.

Мінімальна сума ЄСВ щомісяця – 22% від мінімальної зарплати, тобто 1 760 гривень. А максимальна – 20 мінімальних зарплат, тобто 160 тисяч гривень.

Єдиний податок (ЄП)

Сплата єдиного податку за спрощеною системою залежить від групи ФОП:

I група ФОП – ЄП становить до 10% від прожиткового мінімуму, тобто майже 303 гривні, II група ФОП – 20% від мінімальної зарплати, а саме 1 600 гривень на місяць, III група ФОП – 5% від доходу, або ж 3% та податок на додану вартість (ПДВ), якщо є платником ПДВ, IV група ФОП – ставка ЄП залежить від земельної площі та нормативної грошової оцінки.

Військовий збір (ВЗ)

Цей збір I, II та IV групи сплачують за фіксованою ставкою в 800 гривень в місяць, тобто 10% від мінімальної зарплати.

Натомість III група сплачує 1% від доходу.

Загальна система оподаткування

Стосується вона ФОПів-загальників, для яких обов'язковими є платежі податків на доходи (ПДФО) – 18% від чистого доходу, військовий збір у розмірі 5% від доходу та ЄСВ – 22% від доходу, але менше ніж 1 760 гривень.

Зверніть увагу! 1 вересня є граничним терміном сплати податкових зобов'язань платниками податків за липень 2025 року. Ті, хто має підтвердження щодо неможливості сплатити податки, можуть це зробити після закінчення війни в країні.