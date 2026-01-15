Продаж авто у 2026 році: в сервісному центрі розповіли про нові податки

Податки від продажу авто чи мотоцикла залежать від того, скільки таких продажів ви здійснили цього року. Щодо першого податку є деякі нюанси, які треба знати водіям в Україні.

Який податок на перший продаж авто?

Рахунок ведеться саме за рік із 1 січня по 31 грудня, а не від дати конкретного продажу чи першої реєстрації транспортного засобу, пише 24 Канал з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Дивіться також Податки ФОП у 2026 році: три зручні способи сплати податків, про які варто знати

Ключові правила у 2026 році такі:

Перший продаж легкового автомобіля або мотоцикла (мопеда) упродовж року не підлягає оподаткуванню.

легкового автомобіля або мотоцикла (мопеда) упродовж року не підлягає оподаткуванню. Другий продаж оподатковується за ставкою 5% від вартості транспортного засобу + військовий збір (5%).

оподатковується за ставкою 5% від вартості транспортного засобу + військовий збір (5%). Третій і наступні продажі у році оподатковуються у розмірі 18% від вартості транспортного засобу + військовий збір (5%).

Цікаво! Вантажівки, причепи, автобуси оподатковуються при першому та другому продажах також, але за ставкою 5% + військовим збором. Для захисників ставка військового збору лишається на рівні 1,5%.

Що відомо про оформлення, страховку й розмитнення авто в Україні?