Продаж авто у 2026 році: в сервісному центрі розповіли про нові податки
- При продажу легкового авто чи мотоцикла в Україні стягують відсоток від вартості транспортного засобу та військовий збір, їхня сума залежить від кількості продажів у цьому році.
- Вантажівки, причепи та автобуси оподатковуються за ставкою 5% + військовим збором; для захисників військовий збір складає 1,5%.
Податки від продажу авто чи мотоцикла залежать від того, скільки таких продажів ви здійснили цього року. Щодо першого податку є деякі нюанси, які треба знати водіям в Україні.
Який податок на перший продаж авто?
Рахунок ведеться саме за рік із 1 січня по 31 грудня, а не від дати конкретного продажу чи першої реєстрації транспортного засобу, пише 24 Канал з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Ключові правила у 2026 році такі:
- Перший продаж легкового автомобіля або мотоцикла (мопеда) упродовж року не підлягає оподаткуванню.
- Другий продаж оподатковується за ставкою 5% від вартості транспортного засобу + військовий збір (5%).
- Третій і наступні продажі у році оподатковуються у розмірі 18% від вартості транспортного засобу + військовий збір (5%).
Цікаво! Вантажівки, причепи, автобуси оподатковуються при першому та другому продажах також, але за ставкою 5% + військовим збором. Для захисників ставка військового збору лишається на рівні 1,5%.
Що відомо про оформлення, страховку й розмитнення авто в Україні?
З 2025 року в Україні діє новий закон, що дозволяє страховим компаніям самостійно встановлювати тарифи на автоцивілку. Середня вартість страхування у 2025 році для легкового автомобіля коливається від 2 500 до 10 000 гривень, залежно від об'єму двигуна, місця реєстрації, компанії та пільг.
У 2026 році основні фактори для розрахунку платежів для розмитнення авто залишаться незмінними: вартість авто, рік випуску, об'єм двигуна, тип палива. Також можуть бути додаткові витрати, наприклад, збір до Пенсійного фонду (3 – 5% від вартості авто, залежно від ціни).
З 2025 року в Дії відновлено послугу, що дозволяє продати авто без відвідування сервісного центру МВС чи ЦНАПу. Вартість послуги складає 350 гривень, додатково можна сплатити за фізичний техпаспорт (405 гривень) та вибір номерного знака (до 360 гривень).