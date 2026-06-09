"Податок на OLX" буде: Рада схвалила оподаткування цифрових платформ, стали відомі терміни

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15111-д. Він передбчає передбачає запровадження механізму оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Рада проголосувала за оподаткування цифрових платформ

За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Документ був одним із так званих структурних маяків для співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Водночас під час доопрацювання він зазнав суттєвих змін, а фінальна редакція отримала підтримку бізнес-асоціацій.

По строкам вступу в дію…. Там передбачено не раніше січня 2027, але, обʼєктивно, поки будуть підписані всі меморандуми і запущена система обміну, то це ближче до 2028-го року тільки почне працювати,

– повідомив Железняк.

До слова, законопроєкт передбачає, що доходи, які українці отримують за допомогою різних онлайн-платформ, будуть оподатковуватися. Наприклад, це можуть бути кошти, отримані від діяльності на відомих сервісах:

Glovo;

Uklon;

Bolt;

OLX тощо.

Звідси за ним і закріпилася назва "податок на OLX". Законопроєкт передбачає оподаткування доходів із цифрових платформ за ставкою 5%. Аби пом'якшити правила, до першої редакції проєкту внесли наступні правки:

Законопроєкт 15111 не стосуватиметься вживаних товарів; Самозайняті зможуть сплачувати податки як звичайні фізичні особи; Вимогу відкривати спеціальні рахунки прибрали; Відмовилися від обов'язкового розкриття банківської таємниці.

Також складну систему декларування доходів від цифрових платформ вирішили замінити на простіший механізм.

Що бізнес думає про новий податок?