Ще два російські мільярдери втратили свої активи в Польщі

Польща продовжує працювати над тим, щоб росіяни мали мінімальний вплив на економіку країни. Перш за все йдеться про підприємства російських мільярдерів.

У Міністерстві розвитку і технологій Польщі ухвалило рішення про передачу у зовнішнє управління компанії двох російських мільярдерів. Йдеться про Сергія Колесникова та Ігоря Рибакова.

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Ще двоє російських мільярдерів втратили активи у Польщі

Відповідну інформацію повідомив світу очільник вище згаданого відомства Вальдемар Буда. Тож російські олігархи більше не контролюють завод будматеріалів у Польщі. Чиновник також наголосив, що влада не припиняє блокування російських впливів та капіталів.

Вищий антикорупційний суд Україниважливих активів, які належали росіянам. Їхню сумарну вартість оцінюють у мільярди.

Варто додати, що ні Сергій Колесников, ні Ігор Рибаков досі не потрапили до санкційних списків Євросоюзу. Проте у 9 санкційному пакеті можна знайти їхню компанію "Техноніколь".

Нагадаємо, що це не вперше Польща ухвалює рішення про вилучення активів у російських багатіїв. На початку липня стало відомо, що Вальдемар Буда втратив свою частку в компанії Grupa Azoty.