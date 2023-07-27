У Міністерстві розвитку і технологій Польщі ухвалило рішення про передачу у зовнішнє управління компанії двох російських мільярдерів. Йдеться про Сергія Колесникова та Ігоря Рибакова.

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Ще двоє російських мільярдерів втратили активи у Польщі

Відповідну інформацію повідомив світу очільник вище згаданого відомства Вальдемар Буда. Тож російські олігархи більше не контролюють завод будматеріалів у Польщі. Чиновник також наголосив, що влада не припиняє блокування російських впливів та капіталів.

До теми! Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про націоналізацію важливих активів, які належали росіянам. Їхню сумарну вартість оцінюють у мільярди.

Варто додати, що ні Сергій Колесников, ні Ігор Рибаков досі не потрапили до санкційних списків Євросоюзу. Проте у 9 санкційному пакеті можна знайти їхню компанію "Техноніколь".

Нагадаємо, що це не вперше Польща ухвалює рішення про вилучення активів у російських багатіїв. На початку липня стало відомо, що Вальдемар Буда втратив свою частку в компанії Grupa Azoty.