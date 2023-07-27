В Министерстве развития и технологий Польши приняло решение о передаче во внешнее управление компании двух российских миллиардеров. Речь идет о Сергее Колесникове и Игоре Рыбакове.

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Еще два российских миллиардера потеряли активы в Польше

Соответствующую информацию сообщил миру глава вышеупомянутого ведомства Вальдемар Буда. Так что российские олигархи больше не контролируют завод стройматериалов в Польше. Чиновник также подчеркнул, что власти не прекращают блокировать российские влияния и капиталы.

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Стоит добавить, что не Сергей Колесников, нет Игр Рыбаков до сих пор не попали в санкционные списков Евросоюза Однако в 9 санкционном пакете можно найти их компанию "Технониколь".

Напомним, что это не первый раз Польша принимает решение об изъятии активов у российских богачей. В начале июля стало известно, что Вальдемар Буда потерял свою долю в компании Grupa Azoty.