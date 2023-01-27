Ще більше генераторів: у Польщі відкрили енергетичний хаб для допомоги Україні
Джерело:Дипломатична служба ЄС
У Польщі розпочав свою роботу енергетичний хаб rescEU, який допомагатиме надходженню генераторів в Україну. Він виступатиме у ролі логістичного центру
Логістичний центр
Польський енергетичний хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, тоді як ЄС повністю фінансуватиме її транспортування.
Читайте також Після масованої атаки є суттєві пошкодження, – Укренерго про ситуацію зі світломЗверніть увагу! Для наповнення хабу генераторами ЄС виділив Польщі 114 мільйонів євро.
Передбачається, що на першому етапі в Україну буде доставлено 1 000 нових генераторів, які доповнять 1 400 генераторів та мільйони одиниць енергетичного обладнання, вже наданих у рамках Механізму цивільного захисту ЄС.
Хаб використовуватиметься для доставки електрогенераторів в Україну, допомагаючи країні підтримувати електропостачання у розпал навмисних атак Росії на її енергетичну інфраструктуру,
– йдеться у повідомленні.
Поточна ситуація з електроенергією в Україні
- Вчора, 26 січня, Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні, випустивши 55 ракет. Українські сили ППО збили 47 ракет.
- Внаслідок атаки було пошкоджено енергооб'єкти. Зокрема в Одеській області росіяни влучили у два об'єкти енергетичної інфраструктури.
- За даними ДТЕК, екстрені відключення в Одеській області можуть тривати кілька днів, поки не буде відновлено пошкоджені енергооб'єкти.
- Міністр енергетики Герман Галущенко інформував, що ворог обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись створити системний збій в енергосистемі України. 26 січня енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БпЛА по енергооб'єктах.