Ще більше генераторів: у Польщі відкрили енергетичний хаб для допомоги Україні

У Польщі розпочав свою роботу енергетичний хаб rescEU, який допомагатиме надходженню генераторів в Україну. Він виступатиме у ролі логістичного центру

Логістичний центр

Польський енергетичний хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, тоді як ЄС повністю фінансуватиме її транспортування.

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Для наповнення хабу генераторами ЄС виділив Польщі 114 мільйонів євро.

Передбачається, що на першому етапі в Україну буде доставлено 1 000 нових генераторів, які доповнять 1 400 генераторів та мільйони одиниць енергетичного обладнання, вже наданих у рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Хаб використовуватиметься для доставки електрогенераторів в Україну, допомагаючи країні підтримувати електропостачання у розпал навмисних атак Росії на її енергетичну інфраструктуру,

– йдеться у повідомленні.

Поточна ситуація з електроенергією в Україні