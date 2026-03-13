Нові правила для підприємців: як бронювати працівників з 13 березня

З 13 березня 2026 року в Дії запрацювала нова послуга з бронювання. Основний акцент на створення безперервної роботи для критично важливих підприємств.

Що відомо про новий вид бронювання працівників?

Про те, що змінилося для підприємств з 13 березня, йдеться на сайті Верховної Ради.

З 13 березня 2026 року в Дії запрацювала нова послуга, яка дозволяє тимчасово бронювати працівників на строк до 45 днів.

Зауважте! Йдеться про підприємства зі статусом критично важливих або ті, що належать до оборонно-промислового комплексу.

Функція працюватиме, як результат оновленого закону, де врегулювали порядок бронювання працівників. Також спростили процедуру залучення фахівців до роботи в умовах війни.

Через прогалини в законодавстві, які існували до прийняття Закону, відповідні працівники могли отримувати повістки або не підлягали бронюванню в період між визнанням підприємства критично важливим для ОПК та ухваленням рішення про бронювання їх як працівників такого підприємства,

– зазначив Олександр Завітневич.

Зокрема голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки пояснив, що так вирішили проблему стабільної роботи критично важливих та оборонних підприємств.

Що відомо про бронювання працівників у Дії?

Онлайн-формат послуги запустили ще 17 липня 2024 року. Тоді за 2 перші тижні бізнеси забронювали понад 100 тисяч працівників. Про це повідомляла пресслужба Міністерства економіки.

Автоматизація процесу зробила його зручнішим та швидшим.

Бізнес вже понад два тижні активно користується електронним бронюванням працівників. Станом на 5 серпня через портал Дія вже забронювали майже 120 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони,

– зазначила Свириденко.

Зокрема на порталі Дія йдеться, що подання онлайн-заяви складає по часу до 10 хвилин. З результатами рішень можна буде ознайомитись. У застосунку прописуватимуть та пояснюватимуть відповідні статуси для кожного з працівників підприємтсва.

