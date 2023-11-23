Підняття прайс-кепів з 1 грудня: як це вплине на український бізнес

Минулого тижня НКРЕКП прийняла рішення про збільшення прайс-кепів. Про те, як це може вплинути на ціну елетроенергії для бізнесу, читайте далі на 24 Каналі.

Голова НКРЕПК, Костянтин Ущаповський повідомив, що Регулятор не прогнозує збільшення цін на електроенергію для бізнесу через підняття прайс-кепів.

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Ми не прогнозуємо зростання тарифів для юридичних осіб після підняття прайс-кепів. Це ринок. Ціна буде сформована ринкова,

– сказав Ущаповський.

Окремо він також підкреслив, що цінові обмеження на ринку електроенергії ніяк не стосуються тарифу для населення і мови про його перегляд не йде.

Збільшення прайс-кепів з 1 грудня

Прийняттям цього рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг хоче вирішити два завдання:

Покрокова лібералізація нашого енергоринку і наближення його правил до правил Європейського союзу. Створення інвестиційних умов для залучення високоманеврових генеруючих потужностей.

Нагадаємо, що раніше "Енергоатом" виступив за повне скасування прайс-кепів на ринку електроенергії.

Що таке прайс-кепи

Це граничні максимальні та мінімальні ціни на електроенергію для бізнесу, що визначає регулятор згідно з Методикою визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на відповідних ринках.