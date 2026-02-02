На період блекаутів: "Приватбанк" запустив пільгу для українського бізнесу
- З 1 лютого 2026 року "Приватбанк" дозволить власникам бізнес-карток Visa та Mastercard одну пільгу, проте пільговий період триватиме лише місяць.
- Також у 2026 році "Приватбанк" впроваджує нову тарифну модель для ФОПів, яка скасовує щомісячну абонплату для активних підприємців, знижує тарифи на платежі в інші банки та зменшує комісії за валютні операції.
"Приватбанк" запровадив оновлення для власників бізнес-карток Visa та Mastercard. У лютому вони за певних умов зможуть знімати готівку без комісій, проте пільговий період обмежений у часі.
Яку комісію для бізнесу скасував "Приватбанк"?
Більш доступною зробили послугу, яка спрощує доступ підприємців до готівки при оплаті товарів бізнес картками, пише "Приватбанк".
З 1 лютого 2026 року власники бізнес-карток Visa та Mastercard зможуть знімати готівку без комісій банку прямо на касах торгових точок під час оплати покупок. Пільгова умова діятиме упродовж одного місяця.
Послуга доступна більш ніж у 200 000 торгових точках по всій Україні, включно з великими роздрібними мережами та АЗС – зокрема АТБ, "Сільпо", OKKO та іншими. Це одна з найбільших за покриттям мереж доступу до готівки на ринку. Проте є деякі умови:
- Максимальна сума одного зняття становить до 6 000 гривень.
- Кількість операцій зі зняття готівки разом із покупкою – до трьох разів на день.
Для підприємця важливо мати швидкий доступ до коштів без зайвих витрат і втрати часу. Саме на це спрямована ця ініціатива, яка стимулює активніше використання бізнес-карток у повсякденних розрахунках,
– зазначає член правління "Приватбанку" Євген Заіграєв.
Зауважте! Такий формат орієнтований на типові потреби малого бізнесу: дрібні закупівлі, операційні витрати та швидкі розрахунки.
Які ще оновлення для ФОПів від "Приватбанку"?
У 2026 році "Приватбанк" запроваджує масштабні зміни на ринку банківського обслуговування підприємців. Нова тарифна модель для ФОПів фактично скасовує щомісячну абонплату для активних підприємців і суттєво знижує ключові комісії.
Згідно з новими правилами, якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 гривень на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 гривень. Ідеться не про промоакцію, а про системне рішення, яке закладається в довгострокову тарифну політику банку.
Які комісії скасують і зменшать?
Окрім нульової абонплати для активних ФОПів банк:
- повністю скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування;
- знижує тарифи на платежі в інші банки;
- зменшує комісії за валютні операції.
Що треба знати клієнтам "Приватбанку"?
"Приватбанк" підписав угоду з ЄІБ та ЄІФ, що надасть доступ малому та середньому бізнесу до фінансування на суму до 100 мільйонів євро. Угода передбачає портфельну гарантію, яка покриватиме 30 – 80% суми окремого кредиту, знижуючи ризики для банку і роблячи кредитування доступнішим.
З 1 січня 2026 року "Приватбанк" впровадив платну доставку банківських карток в Україні та за кордоном, яка коштуватиме 80 гривень з ПДВ. Випуск картки "Універсальна" буде безкоштовним до 6 штук на рік, після чого коштуватиме 100 гривень.
З 1 червня 2025 року ліміт на перекази складає 100 тисяч гривень для клієнтів низького та середнього рівня ризику, а для клієнтів з високим ризиком – 50 тисяч гривень. Ліміти не поширюються на платежі за товари, оплату послуг.