Призначення платежу для ФОП: за які помилки можна дістати штраф від податкової

Банківська виписка – це перше, куди дивляться податківці під час перевірок або фінмоніторингу. І хоча підприємці часто зосереджуються на сумах і датах, є ще один важливий рядок, який часто ігнорують – призначення платежу.

Коли у податкової можуть виникнути питання до ФОПа?

Неправильно прописане призначення платежу може спричинити серйозні наслідки: від донарахування податків до втрати статусу платника єдиного податку, пише YANKIV.

Дивіться також Нові податки сформують нові ціни: який бізнес може постраждати першим від запровадження ПДВ

Якщо не контролювати, що саме пише клієнт у платежі, можна випадково “підставитися” перед податковою. Є типові помилки, які одразу привертають увагу контролюючих органів:

коли вказано "за послугу", але КВЕД дозволяє лише продаж товарів;

автоматичні формулювання "за товар/послугу", якщо ФОП не має обох видів діяльності;

призначення платежу не відповідає КВЕДам;

згадка "з ПДВ", хоча підприємець не є платником ПДВ;

вказане чуже прізвище замість власного (це можуть трактувати як дохід третьої особи).

Правильне призначення платежу – це або чітке пояснення, за що саме платіж, або посилання на рахунок чи договір. І головне – все має відповідати вашим КВЕДам.

Що робити, якщо допустили помилку в полі "Призначення платежу"?

Якщо платіж уже пройшов із неправильним призначенням – ситуацію ще можна виправити. Є два варіанти:

Повернути кошти і попросити клієнта надіслати оплату повторно, але вже з правильним формулюванням; Оформити пояснення – клієнт пише заяву, де пояснює помилку (з ПІБ і податковим номером або паспортними даними)

На підставі такого документа можна скоригувати інформацію і зменшити ризики під час перевірок.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

