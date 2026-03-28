Призначення платежу для ФОП: за які помилки можна дістати штраф від податкової
- Неправильне призначення платежу може призвести до донарахування податків або втрати статусу платника єдиного податку.
- Типові помилки включають невідповідність КВЕДам або вказане чуже прізвище, що може бути трактовано як дохід третьої особи.
Банківська виписка – це перше, куди дивляться податківці під час перевірок або фінмоніторингу. І хоча підприємці часто зосереджуються на сумах і датах, є ще один важливий рядок, який часто ігнорують – призначення платежу.
Коли у податкової можуть виникнути питання до ФОПа?
Неправильно прописане призначення платежу може спричинити серйозні наслідки: від донарахування податків до втрати статусу платника єдиного податку, пише YANKIV.
Дивіться також Нові податки сформують нові ціни: який бізнес може постраждати першим від запровадження ПДВ
Якщо не контролювати, що саме пише клієнт у платежі, можна випадково “підставитися” перед податковою. Є типові помилки, які одразу привертають увагу контролюючих органів:
- коли вказано "за послугу", але КВЕД дозволяє лише продаж товарів;
- автоматичні формулювання "за товар/послугу", якщо ФОП не має обох видів діяльності;
- призначення платежу не відповідає КВЕДам;
- згадка "з ПДВ", хоча підприємець не є платником ПДВ;
- вказане чуже прізвище замість власного (це можуть трактувати як дохід третьої особи).
Правильне призначення платежу – це або чітке пояснення, за що саме платіж, або посилання на рахунок чи договір. І головне – все має відповідати вашим КВЕДам.
Що робити, якщо допустили помилку в полі "Призначення платежу"?
Якщо платіж уже пройшов із неправильним призначенням – ситуацію ще можна виправити. Є два варіанти:
- Повернути кошти і попросити клієнта надіслати оплату повторно, але вже з правильним формулюванням;
- Оформити пояснення – клієнт пише заяву, де пояснює помилку (з ПІБ і податковим номером або паспортними даними)
На підставі такого документа можна скоригувати інформацію і зменшити ризики під час перевірок.
Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…
Що ще слід знати ФОПам в Україні?
3 та 2 групи фізичних осіб-підприємців відрізняються встановленим річним обсягу ліміту, а також найманою кількістю працівників. Водночас ставки єдиного податку та військового збору в них різні, проте єдиного соціального внеску – однакові.
Водночас найкращими днями для реєстрації ФОП є початок місяця. Для 3 групи ФОП питання полягає у сплаті єдиного соціального внеску, а для інших груп є можливість перевірити всі правильні кроки щодо реєстрації.