Когда у налоговой могут возникнуть вопросы к ФЛП?
Неправильно прописанное назначение платежа может повлечь серьезные последствия: от доначисления налогов до потери статуса плательщика единого налога, пишет YANKIV.
Если не контролировать, что именно пишет клиент в платеже, можно случайно “подставиться” перед налоговой. Есть типичные ошибки, которые сразу привлекают внимание контролирующих органов:
- когда указано "за услугу", но КВЭД позволяет только продажу товаров;
- автоматические формулировки "за товар/услугу", если ФЛП не имеет обоих видов деятельности;
- назначение платежа не соответствует КВЭДам;
- упоминание "с НДС", хотя предприниматель не является плательщиком НДС;
- указана чужая фамилия вместо собственной (это могут трактовать как доход третьего лица).
Правильное назначение платежа – это или четкое объяснение, за что именно платеж, или ссылки на счет или договор. И главное – все должно соответствовать вашим КВЭДам.
Что делать, если допустили ошибку в поле "Назначение платежа"?
Если платеж уже прошел с неправильным назначением – ситуацию еще можно исправить. Есть два варианта:
- Вернуть средства и попросить клиента прислать оплату повторно, но уже с правильной формулировкой;
- Оформить объяснение – клиент пишет заявление, где объясняет ошибку (с ФИО и налоговым номером или паспортными данными)
На основании такого документа можно скорректировать информацию и уменьшить риски во время проверок.
Что еще следует знать ФЛП в Украине?
3 и 2 группы физических лиц-предпринимателей отличаются установленным годовым объемом лимита, а также наемным количеством работников. В то же время ставки единого налога и военного сбора в них разные, однако единого социального взноса – одинаковые.
В то же время лучшими днями для регистрации ФЛП является начало месяца. Для 3 группы ФЛП вопрос заключается в уплате единого социального взноса, а для других групп есть возможность проверить все правильные шаги по регистрации.