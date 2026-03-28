Когда у налоговой могут возникнуть вопросы к ФЛП?

Неправильно прописанное назначение платежа может повлечь серьезные последствия: от доначисления налогов до потери статуса плательщика единого налога, пишет YANKIV.

Если не контролировать, что именно пишет клиент в платеже, можно случайно “подставиться” перед налоговой. Есть типичные ошибки, которые сразу привлекают внимание контролирующих органов:

когда указано "за услугу", но КВЭД позволяет только продажу товаров;

автоматические формулировки "за товар/услугу", если ФЛП не имеет обоих видов деятельности;

назначение платежа не соответствует КВЭДам;

упоминание "с НДС", хотя предприниматель не является плательщиком НДС;

указана чужая фамилия вместо собственной (это могут трактовать как доход третьего лица).

Правильное назначение платежа – это или четкое объяснение, за что именно платеж, или ссылки на счет или договор. И главное – все должно соответствовать вашим КВЭДам.

Что делать, если допустили ошибку в поле "Назначение платежа"?

Если платеж уже прошел с неправильным назначением – ситуацию еще можно исправить. Есть два варианта:

Вернуть средства и попросить клиента прислать оплату повторно, но уже с правильной формулировкой; Оформить объяснение – клиент пишет заявление, где объясняет ошибку (с ФИО и налоговым номером или паспортными данными)

На основании такого документа можно скорректировать информацию и уменьшить риски во время проверок.

