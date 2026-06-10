Алкоголь продадуть тільки через Дію: які нові правила встановлює закон про "податок на ОLX"

Верховна Рада підтримала законопроєкт №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів, отриманих через цифрові платформи. Документ відомий як закон про "податок на OLX", однак його фінальна версія виявилася значно ширшою та містить нові правила для онлайн-продажу алкоголю й тютюну.

Нові правила для онлайн-продажу алкоголю та тютюну

Одне з головних нововведень стосується дистанційного продажу підакцизних товарів, пише "Судово-юридична газета".

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Закон фактично створює нову систему контролю за онлайн-торгівлею:

алкоголем;

пивом;

тютюновими виробами;

електронними сигаретами;

рідинами для вейпів.

Закон також запроваджує обов'язкову перевірку віку покупця. Ідентифікація може відбуватися через:

Електронний паспорт у Дії; Електронне посвідчення водія; Технології розпізнавання обличчя; Відеоверифікацію в режимі реального часу.

Для продажу такої продукції продавець повинен мати чинну ліцензію та зареєструвати свої онлайн-ресурси у спеціальному державному реєстрі. Фактично для українців це означає, що під час онлайн-замовлення алкоголю чи тютюнових виробів уже не буде достатньо просто поставити позначку про досягнення 18-річного віку.

Які будуть штрафи за порушення?

Закон також передбачає створення механізму швидкого блокування інтернет-ресурсів, які продають підакцизні товари без дотримання встановлених вимог. Якщо податкова служба виявить порушення, ресурс можуть заблокувати.

Після рішення податкової, "Національний центр оперативно-технічного управління" протягом трьох робочих днів повинен видати відповідне розпорядження провайдерам. Самі провайдери матимуть ще три робочі дні для виконання блокування. За ігнорування таких вимог передбачені штрафи:

34 тисячі гривень за перше порушення;

68 тисяч гривень за повторне порушення протягом року.

Що відомо про новий податок?