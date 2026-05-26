Продажі на OLX можуть обернутися несподіванкою: хто з українців ризикує дістати штраф
Після хвилі новин про можливі штрафи за продажі на OLX багато українців почали хвилюватися: чи можуть виникнути проблеми через продаж старого телефону, дитячого візка або інших особистих речей. Втім, юристи пояснюють: сама по собі поява оголошення на маркетплейсі ще не означає порушення закону.
Коли продаж вживаних речей на OLX – це вже бізнес?
Податкова служба офіційно заявляла: продаж особистих речей, які дійсно були у вжитку і не купувалися спеціально для перепродажу, не є підставою для застосування фінансової чи адміністративної відповідальності. Про це у коментарі 24 Каналу розповів адвокат Ігор Ясько.
Це стосується як продажів через OLX, так і через інші платформи оголошень та соціальні мережі. Йдеться про ситуації, коли людина:
- продає власні речі;
- не купувала товар спеціально для перепродажу;
- здійснює продажі епізодично;
- не має системного прибутку від такої діяльності.
Поодинокі або епізодичні угоди, коли людина просто позбувається зайвих речей, не мають ознак системності та не спрямовані на отримання стабільного прибутку. У такому разі немає обов’язку реєструватися як ФОП або подавати податкову звітність виключно через ці операції.
Проблеми можуть виникнути тоді, коли сторінка користувача починає нагадувати повноцінний онлайн-магазин. За словами юриста, ризики зростають, якщо людина:
- Регулярно продає однотипні товари;
- Закуповує продукцію спеціально для перепродажу;
- Має постійний асортимент;
- Систематично отримує великі перекази на картку.
Йдеться про постійні продажі техніки, одягу, автозапчастин, гаджетів, куплених спеціально для перепродажу тощо.
Коли податкова може покарати?
Для українців ключове питання – коли їхня діяльність у мережі вважається підприємницькою: якщо людина систематично продає товари з метою отримання прибутку, але не зареєстрована як ФОП і не сплачує податки, це може бути розцінено як господарська діяльність без державної реєстрації.
У таких випадках застосовуються адміністративні штрафи за порушення порядку ведення господарської діяльності, можливе донарахування податків, пені та інші фінансові санкції. Для зареєстрованих ФОП, які не використовують РРО/ПРРО, хоча зобов’язані це робити, передбачені окремі значні штрафи за продаж товарів без фіскалізації,
– каже експерт.
У разі великих оборотів ситуація може перейти вже у площину можливого ухилення від сплати податків.
Нові підходи до оподаткування посилок передбачають, що міжнародні маркетплейси фактично стануть податковими агентами з ПДВ при продажу товарів українським споживачам. На них покладатимуться обов’язки з нарахування, утримання та перерахування ПДВ, а також з подання відповідної звітності,
– пояснив Ясько.
Як продавати онлайн без ризиків?
Ігор Ясько радить чітко розділяти разовий продаж власних речей й систематичну торгівлю заради прибутку. Що важливо пам’ятати:
- Якщо продажі разові і стосуються власних вживаних речей – це не підприємництво, і реєстрація ФОП не потрібна.
- Якщо продажі регулярні, з однотипним асортиментом і метою заробітку – доцільно зареєструвати ФОП та обрати відповідну систему оподаткування (частіше спрощену).
- Варто користуватися офіційними платіжними інструментами, вести облік доходів і зберігати документи, що підтверджують походження товару та розрахунки.
- Не ігнорувати запити податкової: своєчасні пояснення та документи часто дозволяють уникнути найжорсткіших санкцій.
"Податок на OLX" може з'явитися в Україні
Законопроєкт передбачає оподаткування доходів з онлайн-сервісів, але ще потребує доопрацювання перед остаточним ухваленням.
Новий закон може набути чинності не раніше 2027 року і стосуватиметься тих, хто здійснює понад 30 продажів на рік або має дохід понад 2 000 євро, з OLX як "податковим агентом".