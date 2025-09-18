"Мені подобається TikTok": Трамп розповів про вигоду США від продажу компанії
- США та Китай досягли угоди щодо продажу TikTok, яку Трамп вважає вигідною для Америки.
- Угода передбачає інвестиції американських інвесторів у TikTok та велику комісію для США; продаж зумовлений вимогами законодавства США щодо національної безпеки.
США та Китаю після довгих переговорів вдалося досягти угоди щодо продажу TikTok. Президент Дональд Трамп вважає її дуже вигідною для Сполучених Штатів.
Що США отримають від угоди про продаж TikTok?
Найбагатші американські інвестори вкладають кошти у соцмережу TikTok в рамках угоди. Про це Трамп розповів під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Не тільки монетизація: за що TikTok платить гроші
Але Сполучені Штати отримають величезну комісію просто за підписання цієї угоди. Я не хочу викинути цю угоду через вікно. Я хочу отримати ці кошти,
– заявив Трамп.
На запитання журналіста, чи планують США створити власний алгоритм TikTok або ж користуватися успішним китайським, Трамп відповів, що це питання ще обговорюється.
Ми подивимося, поговоримо з лідером Китаю. Мені подобається TikTok,
– додав президент.
Він зазначив, що платформа має велику цінність. Зокрема, саме TikTok допоміг досягти величезного успіху з молоддю під час президентських перегонів і виграти їх з великим відривом.
Тому Трамп вважає, що США мають отримати переваги від TikTok та гроші для американських інвесторів.
Ми дуже близько підійшли до угоди з Китаєм,
– наголосив Трамп.
Чому продають TikTok?
Китайська компанія ByteDance продає контроль над американським сегментом TikTok через вимоги законодавства США щодо національної безпеки, які обмежують іноземний контроль над критично важливими технологіями та доступ до даних американських користувачів. Угода дозволяє платформі залишитися на американському ринку, де вона має понад 170 мільйонів користувачів, переважно молодь.
Що відомо про угоду щодо продажу TikTok?
У понеділок, 15 вересня, Дональд Трамп оголосив, що США та Китай досягли попередньої домовленості щодо продажу TikTok, що дозволить уникнути блокування популярної соцмережі на американському ринку. Президент не розкрив деталей угоди, обмежившись загальними заявами про її важливість для користувачів.
Очікується, що контроль над американськими операціями TikTok перейде до консорціуму з трьох компаній: Oracle Corp, венчурного фонду Andreessen Horowitz та інвесткомпанії Silver Lake Management LLC. Така структура дозволить забезпечити управління даними та алгоритмами з території США відповідно до національних вимог безпеки.
У п’ятницю Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін планують обговорити деталі угоди, проте у Білому домі наголосили, що будь-які поточні повідомлення слід сприймати лише як припущення, доки адміністрація офіційно не підтвердить остаточні умови угоди.