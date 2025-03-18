Путін хоче повернути західний бізнес в Росію, але з умовами та погрозами
- Путін заявив про можливе повернення західного бізнесу до Росії з умовами, включаючи відсутність західних правових механізмів.
- Путін обурювався санкціями, називаючи їх механізмом тиску, і повідомив про 28595 санкцій проти Росії, що більше, ніж проти всіх інших разом узятих.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що деякі компанії, які пішли з Росії, "збираються повернутися". Тому, доручив уряду підготувати правила для повернення західних компаній на російський ринок, забезпечивши "гарантії добросовісного виконання зобов'язань" з їхнього боку.
Повернення іноземних компаній в Росію
Про це Путін заявив, виступаючи на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) у Москві сьгодні, 18 березня, повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. При цьому Путін взявся погрожувати західним компаніям.
Дивіться також У Росії готуються до можливого пом’якшення санкцій
Мовляв, він не виключає можливих ускладнень для підприємців і наголошує, що на території Росії не діють західні правові механізми.
Путін підкреслив, що бізнес, який повернеться до Росії, не зможе розраховувати на ту ж свободу, що була до цього, і на захист своїх прав за західними стандартами.
Як я вже неодноразово говорив, як було раніше, вже не буде. Не варто очікувати повної свободи торгівлі, платежів і перетоків капіталу. Як не слід сподіватися і на західні механізми захисту прав інвесторів і підприємців,
– зазначив він.
Так чи інакше, подібні заяви свідчать, що, Росія прагне залучити іноземні інвестиції та відновити економічні зв'язки із заходом. Водночас країна не готова відмовитись від своїх жорстких політичних і економічних обмежень, що можуть бути суттєвим бар'єром для повернення західного бізнесу.
Путін не вірить, що санкції знімуть
Також Путін обурювався і санкціям. Мовляв, санкції – це "не тимчасові заходи, а механізм тиску на Росію". Диктатор вважає, що санкції – це не відповідь на збройну агресію Росії проти України, а спроби конкурентів стримати розвиток Росії.
За словами диктатора, проти російських юридичних і фізичних осіб введено 28595 санкцій – "це більше, ніж проти всіх інших разом узятих". Тож, у цьому контексті Путін зазначив, що "навіть якщо санкції проти Росії послаблять, знайдеться інший спосіб вставити палиці в колеса".