Возвращение иностранных компаний в Россию

Об этом Путин заявил, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве сегодня, 18 марта, сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. При этом Путин взялся угрожать западным компаниям.

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Мол, он не исключает возможных осложнений для предпринимателей и отмечает, что на территории России не действуют западные правовые механизмы.

Путин подчеркнул, что бизнес, который вернется в Россию, не сможет рассчитывать на ту же свободу, что была до этого, и на защиту своих прав по западным стандартам.

Как я уже неоднократно говорил, как было раньше, уже не будет. Не стоит ожидать полной свободы торговли, платежей и перетоков капитала. Как не следует надеяться и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей,

– отметил он.

Так или иначе, подобные заявления свидетельствуют, что, Россия стремится привлечь иностранные инвестиции и восстановить экономические связи с западом. В то же время страна не готова отказаться от своих жестких политических и экономических ограничений, которые могут быть существенным барьером для возвращения западного бизнеса.

Путин не верит, что санкции снимут

Также Путин возмущался и санкциям. Мол, санкции – это "не временные меры, а механизм давления на Россию". Диктатор считает, что санкции – это не ответ на вооруженную агрессию России против Украины, а попытки конкурентов сдержать развитие России.

По словам диктатора, против российских юридических и физических лиц введено 28595 санкций – "это больше, чем против всех остальных вместе взятых". Поэтому, в этом контексте Путин отметил, что "даже если санкции против России ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса".