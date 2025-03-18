Повернення іноземних компаній в Росію

Про це Путін заявив, виступаючи на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) у Москві сьгодні, 18 березня, повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. При цьому Путін взявся погрожувати західним компаніям.

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Мовляв, він не виключає можливих ускладнень для підприємців і наголошує, що на території Росії не діють західні правові механізми.

Путін підкреслив, що бізнес, який повернеться до Росії, не зможе розраховувати на ту ж свободу, що була до цього, і на захист своїх прав за західними стандартами.

Як я вже неодноразово говорив, як було раніше, вже не буде. Не варто очікувати повної свободи торгівлі, платежів і перетоків капіталу. Як не слід сподіватися і на західні механізми захисту прав інвесторів і підприємців,

– зазначив він.

Так чи інакше, подібні заяви свідчать, що, Росія прагне залучити іноземні інвестиції та відновити економічні зв'язки із заходом. Водночас країна не готова відмовитись від своїх жорстких політичних і економічних обмежень, що можуть бути суттєвим бар'єром для повернення західного бізнесу.

Путін не вірить, що санкції знімуть

Також Путін обурювався і санкціям. Мовляв, санкції – це "не тимчасові заходи, а механізм тиску на Росію". Диктатор вважає, що санкції – це не відповідь на збройну агресію Росії проти України, а спроби конкурентів стримати розвиток Росії.

За словами диктатора, проти російських юридичних і фізичних осіб введено 28595 санкцій – "це більше, ніж проти всіх інших разом узятих". Тож, у цьому контексті Путін зазначив, що "навіть якщо санкції проти Росії послаблять, знайдеться інший спосіб вставити палиці в колеса".