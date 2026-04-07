"Принизливі умови" і рабство: китайського автовиробника внесли до "списку ганьби"

У Бразилії спалахнув гучний скандал навколо китайського "короля електромобілів" BYD. Компанію офіційно внесли до так званого "списку ганьби" роботодавців, яких підозрюють у створенні умов, схожих на трудове рабство.

Що відомо про скандал із рабством у BYD?

У 2024 році з’явилися звинувачення, що китайські працівники, яких привезли до Бразилії для будівництва заводу, могли стати жертвами торгівлі людьми та жорстких трудових схем, пише Reuters.

Цей список, який веде Міністерство праці Бразилії, – не просто формальність. Потрапляння до нього серйозно б’є по репутації компанії, особливо якщо врахувати, що Бразилія – один із ключових ринків для BYD після Китаю.

До того ж це обмежує доступ до певних кредитів від місцевих банків. При цьому сам завод продовжує працювати – санкції не зупиняють виробництво:

Китайська компанія публічно не прокоментувала ситуацію.

Підрядник Jinjiang Group, який займався наймом робітників, взагалі заперечує всі звинувачення.

У самій BYD раніше заявляли, що нічого не знали про можливі порушення, поки про це не написали ЗМІ.

Втім, бразильські чиновники займають жорстку позицію: мовляв, відповідальність усе одно лежить на BYD, адже саме вона має контролювати своїх підрядників.

"Рабські" умови праці в BYD: про що йдеться?

За даними журналістів, робітники з Китаю змушені були віддавати свої паспорти роботодавцю. Значна частина їхньої зарплати одразу переказувалася до Китаю, а ще вони мали внести депозит – майже 900 доларів – який можна було повернути лише після пів року роботи.

Під час рейду інспекторів праці також було виявлено, що робітники жили помешканнях з поганими умовами:

Людей селили в переповнені будинки: наприклад, 31 працівник жив в одному помешканні з єдиною ванною кімнатою:

У деяких навіть не було матраців, а їжа лежала на підлозі поруч із особистими речами. Інспектори прямо назвали такі умови "принизливими".

Скандал швидко вийшов за межі Бразилії й викликав хвилю обурення навіть у Китаї. Через це будівництво заводу затягнулося на кілька місяців.

Але, схоже, BYD залишила скандал позаду, і президент Луїс Інасіо Лула да Сілва відвідав урочисте відкриття заводу в жовтні, що стало демонстрацією зміцнення зв'язків між Бразилією та Китаєм. З того часу завод випустив понад 25 000 автомобілів,

– пишуть у виданні.

До слова, компанії можуть уникнути "списку ганьби", якщо домовляться з урядом – змінять свою політику і компенсують працівникам збитки. BYD уклала угоду з трудовими прокурорами, але не з інспекторами праці – а це, схоже, і стало причиною потрапляння до списку.

Після внесення до цього реєстру компанія зазвичай залишається там щонайменше два роки – якщо тільки суд не вирішить інакше.

Як BYD став новим "королем електрокарів"?

Китайський автомобільний гігант обігнав Tesla як найбільшого у світі продавця електромобілів, згідно з даними за 2025 рік, пише CNN.

BYD оголосила про продаж 2,26 мільйона електромобілів, що майже на 28% більше, ніж у 2024 році. Тим часом Tesla повідомила про другий рік поспіль зниження продажів: поставки впали на 8,6% до лише 1,6 мільйона, що стало найбільшим річним падінням в історії компанії.

BYD змогла обігнати Tesla, навіть попри те, що її електромобілі недоступні для придбання в Америці, тоді як Китай є другим за величиною ринком Tesla. Компанія досягла результатів, борючись із жорсткою конкуренцією та невпинними ціновими війнами на внутрішньому ринку.

Інтенсивний тиск у Китаї спонукав компанію до подальшого розширення за кордоном, хоча її стратегія низьких цін привернула увагу та призвела до нових тарифів на деяких ринках.

Новини світових компаній