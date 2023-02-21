Акції Raiffeisen обвалились: США взялись за банк через роботу в Росії

Акції австрійського Raiffeisen 20 лютого обвалились до найнижчого рівня за останній рік. Причиною стали претензії США до фінструктури через роботу в Росії.

Претензії США до Raiffeisen

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запросило у Raiffeisen дані про його діяльність у Росії, в окупованому Донбасі та інших регіонах України, а також у Сирії. Зокрема про транзакції певних клієнтів.

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На тлі цього Raiffeisen був вимушений обмежити російські банки у валютних платежах, що позначилось на його акціях. Вони впали на 7,6%.

Аналітики зазначають: запит OFAC стривожив відповідальних за нагляд за банком європейських фінансових регуляторів. Адже він може призвести до санкцій проти банку.

Raiffeisen повідомив, що поставлені OFAC запитання мали "загальний характер". Також у банку підкреслили, що повністю співпрацюють з OFAC та вживають заходів для забезпечення дотримання санкцій.

Інтеграція Raiffeisen в російську фінсистему

Австрійський банк глибоко інтегрований у російську фінансову систему, ба більше, один з двох іноземних банків у списку 13 системно значущих кредитних організацій російського центрального банку.

Нагадаємо, що раніше Raiffeisen фактично визнав псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР", запропонувавши тимчасово мобілізованим кредитні канікули.