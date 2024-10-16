Металургійна галузь в Україні може зазнати серйозних збитків у разі окупації Покровська

Металургійна галузь України може зіткнутися з серйозними проблемами через наближення російських військ до Покровська. Місто є ключовим центром видобутку коксівного вугілля.

Виробництво сталі може зазнати збитків

Це вугілля є критично важливим для виробництва коксу, необхідного для виплавки сталі, повідомляє Reuters.

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Голова асоціації українських металургів Олександр Каленков попередив, що втрата цієї шахти може скоротити виробництво сталі в Україні вдвічі або навіть більше.

Важливо! Зокрема, замість очікуваних 7,5 мільйонів тонн у 2024 році та 10 мільйонів у 2025 році, виробництво може впасти до 2-3 мільйонів тонн, що спричинить втрати у важливій для економіки галузі.

Якщо Росія захопить Покровськ, очікуване виробництво сталі в Україні може знизитися з прогнозованих 7,5 мільйона тонн у 2024 році та 10 мільйонів тонн у 2025 році до 2-3 мільйонів тонн. Це стане значним ударом по українській металургії, яка є другою за важливістю після агросектору.

Зауважте! Проблему ускладнює не лише втрата власних шахт, але й труднощі з імпортом вугілля через військові ризики та пристосованість українських портів більше до експорту, ніж до імпорту.

Імпорт вугілля з США та Африки може стати альтернативою, але це підвищить витрати на виробництво, що може зробити українську сталь менш конкурентоспроможною. Деякі підприємства, такі як "АрселорМіттал Кривий Ріг", уже створюють запаси вугілля на випадок перебоїв.