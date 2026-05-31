Новий "Живчик" у центрі скандалу: як відреагували розробники та що пропонують українцям

Після ребрендингу обговорення щодо нового "Живчика" не вщухають. Спочатку були меми й прохання повернути попередній дизайн, потім користувачі знайшли на етикетці нібито російський шрифт.

Чому виник скандал

Про те, що не так із новим "Живчиком", українці пишуть у Threаds.

Частина з коментарів стосується нової форми пляшки та етикетки, яка стала більш мінімалістичною.

Однак етикетку критикували не лише за це. Виявилося, що один зі шрифтів схожий на Road Radio, який розробила Elena Kowalski, дизайнерка російського походження, під псевдонімом Glen Jan.



Порівняння шрифту "Живчик" / Фото з соцмереж

Що запропонували розробники дизайну

Креативна агенція Brain Tank, яка працювала з новим дизайном етикетки "Живчика", відреагувала на критику. У Threads розробники написали, що не здогадувались про значення напою як національного символу.

До того ж фахівців здивувала "кількість емоційних та професійних коментарів, щодо дизайну нової етикетки".

Так, в агентстві оголосили грант. Користувачі можуть запропонувати свій редизайн і виправити все, що не сподобалося у варіації розробників. Далі якщо дизайн набере більше, ніж 25 0001 вподобайку – компанія виплатить премію в 50 002 гривні (після оподаткування).

Водночас щодо нібито російського шрифту в агенції наголосили:

Вкрай важливішим є сенситивне питання шрифтової гарнітури, яке ми зараз ретельно пропрацьовуємо та вийдемо невдовзі із рішенням,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 травня бренд "Живчик" оголосив про ребрендинг. Компанія пов'язала зміни з дорослішанням і зазначила, що легендарний напій "виріс та змінився".

Реакція користувачів була різною, але позитивних відгуків найменше. Більшість коментарів у соцмережах була однотипною – зі зверненням до компанії повернути попередній дизайн.