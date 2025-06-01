Гроші з OLX та Prom: як уряд хоче контролювати онлайн-торгівлю

В Україні планують врегулювати продаж товарів і послуг через онлайн-платформи, такі як OLX. Уряд підготував законопроєкт, який має зробити сплату податків прозорішою.

Що передбчає законопроєкт

Законопроєкт передбачає, що самі платформи будуть утримувати податки з фізичних осіб, які продають товари або надають послуги, але не є офіційно зареєстрованими підприємцями. Йдеться не про додаткове оподаткування, а про сплату вже існуючих податків, розповів голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу, передає 24 Канал.

Дивіться також Які зміни чекають на ФОПів з 1 червня – податки, ліміти, звітність

"Закон не стосується підприємців, які працюють легально. Він спрямований лише на тих, хто багато років продає товари чи надає послуги без сплати податків. Фактично ці особи вже мали б сплачувати 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Натомість нова модель пропонує пільгову ставку – лише 5%", – пояснив депутат.

Коли впровадять зміни

Гетманцев наголосив, що остаточного рішення щодо законопроєкту ще немає: комітет лише починає збір позицій від бізнесу, громадськості та уряду. Попереду – велике публічне обговорення.

Також він прокоментував ситуацію з листами від податкової, які деякі українці отримують у зв'язку з транзакціями через NovaPay. За його словами, такі звернення мають стосуватися виключно випадків прихованої підприємницької діяльності, а не побутових переказів.

"Перед тим як надсилати запит, податківець повинен переконатися, що йдеться саме про підприємницьку діяльність, яка призводить до значних втрат бюджету", – додав Гетманцев.