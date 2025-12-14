Ви будете здивовані: у якому ресторані українці витратили найбільше у 2025

Українці продовжують витрачати значні кошти у закладах громадського харчування. Є ресторан в якому громадяни "залишають" найбільше грошей. Йдеться про один з найвідоміших закладів швидкого харчування.

В яких закладах українці витрачають найбільше грошей?

Найбільше у 2025 році українці витратили в McDonald's. Там громадяни "залишили" приблизно 5,7 мільярда гривень у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на дашборд від Monobank.

Зверніть увагу! Статистика Моно показує витрати зроблені саме через карту банку. Тобто, готівка до уваги не береться. Також в цій статистиці не враховуються транзакції зроблені через карти інших банків.

Друге місце займають витрати на заклади, зроблені через сервіс Glovo. Там українці залишили приблизно 4,3 мільярда гривень, замовляючи у різних місцях.

На третьому місці Bolt Food. Через цю систему, українці замовили їжі з ресторанів на суму – 0,8 мільярда гривень.

В яких ще закладах українці витратили найбільше у 2025:

KFC – майже 0,8 мільярда гривень;

Пузата Хата – майже 0,7 мільярда гривень;

Львівські круасани – 0,4 мільярда гривень;

Osama Sushi – 0,2 мільярда гривень.

У попередньому році ситуація була дещо інша. Тоді трійку сформували:

найбільше українці залишали в McDonald's – приблизно 4,7 мільярда гривень;

KFC – майже 0,7 мільярда гривень;

Пузата Хата – 0,4 мільярда гривень.

Насправді те, що саме McDonald's став лідером, це не дивно. Адже заклад створив доволі цікаву пропозицію для тих, хто хоче поїсти і менше витратити. Річ у тім, що цей ресторан запропонував спеціальні комбо-меню на 15% дешевше, повідомляє The Wall Street Journal.

Які ще значні витрати здійснюють українці?