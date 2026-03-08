Відкриття ФОП в Україні: коли підприємцю слід починати платити податки

Відкриття ФОП вимагає дотримання великої кількості різних нюансів. Зокрема й у питанні сплати податків.

Коли ФОПи повинні починати платити податки?

Однак після реєстрації єдиний податок не сплачується, про що пише buh.ua.

Обов’язок виникає тільки з того місяця, коли для ФОП офіційно почала діяти спрощена система. Саме з цієї дати починається обов’язок сплачувати єдиний податок, ЄСВ та військовий збір.

Дізнатись, з якої дати людина стала платником єдиного податку, можна таким чином:

в особистому кабінеті платника податків – у розділі "Облікові дані платника", де вказана дата реєстрації;

у застосунку "Дія" – розділ "Податки ФОП", вкладка "Дані про реєстрацію платника єдиного податку";

через OpenDataUA – потрібно просто ввести свій ІПН (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Тому для ФОП 1 і 2 групи у місяці реєстрації діють правила "загальносистемника".

Не було доходу (або витрати більші за доходи) – ЄСВ не сплачується. Є чистий дохід – сплачується ЄСВ за ставкою 22%, але не менше мінімального внеску.

Водночас 3 група автоматично стає платником єдиного податку з дати державної реєстрації ФОП.

Уявіть: зареєстрували ФОП 15 липня – саме з цього дня вже треба рахувати і сплачувати єдиний податок, ЄСВ і військовий збір,

– йдеться у матеріалі.

Зазначається, що одна з найчастіших помилок ФОПів на початку – платити податки "авансом" або не платити взагалі. Тому головне правило – не сплачувати єдиний податок, доки людину не внесли до реєстру платників (на 1 – 2 групі) або поки не надійшли кошти (на 3 групі).

Цікаво! Понад 59 мільярдів єдиного податку сплатили ФОПи торік за даними Державної податкової служби. Про це йдеться на сайті Опендатабота. ФОПи 3 групи сплатили 80% усього єдиного податку сплатили. Найбільше його сплачували у столиці, на Львівщині та Дніпровщині.

Що ще слід знати українцям про податки?