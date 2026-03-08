Відкриття ФОП в Україні: коли підприємцю слід починати платити податки
- ФОПи починають платити податки з моменту дії спрощеної системи, а не з дати реєстрації.
- ФОПи 3-ї групи стають платниками єдиного податку з дати державної реєстрації, тоді як 1 і 2 групи діють за загальними правилами у місяці реєстрації.
Відкриття ФОП вимагає дотримання великої кількості різних нюансів. Зокрема й у питанні сплати податків.
Коли ФОПи повинні починати платити податки?
Однак після реєстрації єдиний податок не сплачується, про що пише buh.ua.
Обов’язок виникає тільки з того місяця, коли для ФОП офіційно почала діяти спрощена система. Саме з цієї дати починається обов’язок сплачувати єдиний податок, ЄСВ та військовий збір.
Дізнатись, з якої дати людина стала платником єдиного податку, можна таким чином:
- в особистому кабінеті платника податків – у розділі "Облікові дані платника", де вказана дата реєстрації;
- у застосунку "Дія" – розділ "Податки ФОП", вкладка "Дані про реєстрацію платника єдиного податку";
- через OpenDataUA – потрібно просто ввести свій ІПН (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
Тому для ФОП 1 і 2 групи у місяці реєстрації діють правила "загальносистемника".
- Не було доходу (або витрати більші за доходи) – ЄСВ не сплачується.
- Є чистий дохід – сплачується ЄСВ за ставкою 22%, але не менше мінімального внеску.
Водночас 3 група автоматично стає платником єдиного податку з дати державної реєстрації ФОП.
Уявіть: зареєстрували ФОП 15 липня – саме з цього дня вже треба рахувати і сплачувати єдиний податок, ЄСВ і військовий збір,
– йдеться у матеріалі.
Зазначається, що одна з найчастіших помилок ФОПів на початку – платити податки "авансом" або не платити взагалі. Тому головне правило – не сплачувати єдиний податок, доки людину не внесли до реєстру платників (на 1 – 2 групі) або поки не надійшли кошти (на 3 групі).
Цікаво! Понад 59 мільярдів єдиного податку сплатили ФОПи торік за даними Державної податкової служби. Про це йдеться на сайті Опендатабота. ФОПи 3 групи сплатили 80% усього єдиного податку сплатили. Найбільше його сплачували у столиці, на Львівщині та Дніпровщині.
Що ще слід знати українцям про податки?
Якщо фізична особа-підприємець помилилася в розрахунках та вийшла за межі дозволеного ліміту для своєї групи, то людина втрачає право працювати на спрощеній системі. Заборона стає чинною з того кварталу, в якому сталося перевищення.
Зокрема не платити єдиний соціальний внесок можуть ФОПи, за яки платить роботодавець, пенсіонери та особи з інвалідністю, ФОПи з-поміж військових, підприємці з окупованих територій, ФОПи, що перебували або перебувають у полоні.