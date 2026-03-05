Укр Рус
Бізнес Актуальні новини "Оживають" після хаосу на Близькому Сході: що відбувається з акціями світових авіакомпаній
5 березня, 12:00
"Оживають" після хаосу на Близькому Сході: що відбувається з акціями світових авіакомпаній

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Акції світових авіакомпаній відновлюються після конфлікту США й Ірану, що призвело до скасування рейсів і втрати мільярдів доларів.
  • Emirates, Etihad Airways та Qatar Airways обмежують рейси через безпечні коридори, тоді як ціни на квитки на популярні маршрути зросли.

Конфлікт США й Ірану "стер" з рахунків світових авіагігантів мільярди доларів через неможливість відправляти рейси. Поступово компанії відновлюють авіасполучення, а їхні акції зростають.

Яка ситуація з авіарейсами на Близькому Сході?

Акції авіакомпаній відновилися 5 березня, після чого з Близького Сходу вилетіло більше рейсів, що дало перевізникам певний "перепочинок" після падіння прибутків, пише Reuters.

  • Emirates та Etihad Airways зараз обмежують кількість рейсів з Дубая та Абу-Дабі через безпечні повітряні коридори Об’єднаних Арабських Еміратів.
  • Авіакомпанія Qatar Airways заявила, що з четверга забороняє обмежувати рейси допомоги пасажирам, які застрягли в Омані.
  • Чартерний рейс уряду США перевозив американців додому з Близького Сходу, а також організовувалися додаткові рейси з інших регіонів.

Так відомо, що ціни на квитки на популярні маршрути, такі як маршрути з Австралії до Європи, різко зросли після закриття Дубая, найзавантаженішого міжнародного аеропорту світу, який фактично обслуговує понад 1000 рейсів на день.

Як змінилася вартість акцій найбільших авіакомпаній?

  • Акції гонконгської авіакомпанії Cathay Pacific Airways зросли на 2,2%;
  • Акції Qantas Airways зросли на 1%;
  • Акції Korean Air Lines підскочили на 5,6%;
  • Акції Japan Airlines закрилися зі зниженням на 1%.

Великі китайські перевізники, такі як Air China впали на 1-4% як у Гонконзі, так і в Шанхаї, після чого вони стабілізувалися.

Азійські авіакомпанії дуже чутливі до ситуації в Ірані через вплив на маршрути та енергоносії як у доходах, так і у витратах. Будь-які новини про скорочення тривалості війни можуть легко змінити настрої,
– сказав старший економіст Natixis.

Останні новини про конфлікт між США та Іраном

  • Радники Трампа стурбовані можливими політичними наслідками та втратою підтримки громадськості через операцію проти Ірану. Деякі радники закликають Трампа якнайшвидше завершити дії в Ірані та "оголосити перемогу" через ризик затяжної війни. Війна між США, Ізраїлем та Іраном може тривати до вересня, і Пентагон готується до кампанії щонайменше на 100 днів.

  • Іранські дрони атакували місто Нахічевань, розташоване на кордоні з Іраном, і пошкодили аеропорт та школу. Міністерство закордонних справ Азербайджану підтвердило атаку, внаслідок якої постраждали двоє мирних жителів.

  • Україна може зіткнутися з нестачею ракет PAC-3 через війну в Ірані. Затримки в постачанні озброєння можуть посилитися, якщо конфлікт з Іраном затягнеться.

  • Китай засудив операцію США та Ізраїлю проти Ірану, побоюючись певних наслідків для себе. Якщо іранський режим буде повалений, Китай може переглянути свої відносини з Росією та США, що може сприяти завершенню війни в Україні.

  • Пентагон вперше використав нову ракету Precision Strike Missile під час операції Epic Fury проти Ірану. PrSM має більшу дальність і точність, ніж попередник ATACMS, і може запускати дві ракети з одного контейнера HIMARS або MLRS.