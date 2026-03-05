"Оживають" після хаосу на Близькому Сході: що відбувається з акціями світових авіакомпаній

Конфлікт США й Ірану "стер" з рахунків світових авіагігантів мільярди доларів через неможливість відправляти рейси. Поступово компанії відновлюють авіасполучення, а їхні акції зростають.

Яка ситуація з авіарейсами на Близькому Сході?

Акції авіакомпаній відновилися 5 березня, після чого з Близького Сходу вилетіло більше рейсів, що дало перевізникам певний "перепочинок" після падіння прибутків, пише Reuters.

Emirates та Etihad Airways зараз обмежують кількість рейсів з Дубая та Абу-Дабі через безпечні повітряні коридори Об’єднаних Арабських Еміратів.

зараз обмежують кількість рейсів з Дубая та Абу-Дабі через безпечні повітряні коридори Об’єднаних Арабських Еміратів. Авіакомпанія Qatar Airways заявила, що з четверга забороняє обмежувати рейси допомоги пасажирам, які застрягли в Омані.

заявила, що з четверга забороняє обмежувати рейси допомоги пасажирам, які застрягли в Омані. Чартерний рейс уряду США перевозив американців додому з Близького Сходу, а також організовувалися додаткові рейси з інших регіонів.

Так відомо, що ціни на квитки на популярні маршрути, такі як маршрути з Австралії до Європи, різко зросли після закриття Дубая, найзавантаженішого міжнародного аеропорту світу, який фактично обслуговує понад 1000 рейсів на день.

Як змінилася вартість акцій найбільших авіакомпаній?

Акції гонконгської авіакомпанії Cathay Pacific Airways зросли на 2,2%;

Акції Qantas Airways зросли на 1%;

Акції Korean Air Lines підскочили на 5,6%;

Акції Japan Airlines закрилися зі зниженням на 1%.

Великі китайські перевізники, такі як Air China впали на 1-4% як у Гонконзі, так і в Шанхаї, після чого вони стабілізувалися.

Азійські авіакомпанії дуже чутливі до ситуації в Ірані через вплив на маршрути та енергоносії як у доходах, так і у витратах. Будь-які новини про скорочення тривалості війни можуть легко змінити настрої,

– сказав старший економіст Natixis.

Останні новини про конфлікт між США та Іраном