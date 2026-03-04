Це означає перехід до нової генерації наземних далекобійних ракетних ударів для американських військ. Про це повідомляють The Jerusalem Post та Lockheed Martin.

Дивіться також Після запуску балістики на Туреччину: чи зміниться хід боїв на Близькому Сході

Що відомо про перше застосування нової ракети?

Пентагон уперше застосував у бойових умовах нову тактичну балістичну ракету Precision Strike Missile, яка є наступником старішої системи Army TACtical Missile System.

Випробування відбулося в рамках операції Epic Fury проти Ірану, де американські війська провели серію координованих ударів по обʼєктах протилежної сторони.

Центральне командування армії США оприлюднило відео запуску PrSM із пускових установок HIMARS, які показали роботу ракети під час перших 24 годин операції. За даними коментаторів, це – перше в історії бойове застосування цієї моделі, яка лише кілька років тому почала надходити у війська.

Момент запуску PrSM. Дивіться відео CENTCOM

In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.



“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Чим відрізняється PrSM від ATACMS?

На відміну від попередніх версій ATACMS, PrSM має значно більшу дальність дії та підвищену точність.

Наприклад, якщо максимальна дальність ATACMS становила близько 300 кілометрів, то нова ракети демонструє можливості у сфері понад 500 кілометрів, що значно розширює тактичні можливості американських сил на театрі бойових дій.

Крім того, PrSM має вдосконалену систему навігації та GPS-керування, що підвищує ефективність прицільного ураження цілей. Ракета також оснащена осколково-фугасною бойовою частиною, що дозволяє їй із високою ефективністю знищувати наземні цілі із великої відстані.

У порівнянні зі своєю попередницею PrSM виграє не лише в максимальній дальності, а й у здатності запускати дві ракети з одного пускового контейнера стандартного розміру HIMARS чи MLRS замість однієї, що дозволяє збільшити потенціал одночасного ураження цілей.

Це застосування нової ракети в реальних бойових умовах стало важливою віхою для американських збройних сил і свідчить про подальший розвиток їх можливостей завдавати далекобійних ударів з високою точністю. Воно також може вплинути на баланс сил у ширшому регіональному конфлікті, де високоточні далекобійні системи стають все важливішим елементом сучасної військової стратегії.

Яку ще нову зброю має США?