У релізі оборонного відомства США зазначено, що безпосередні роботи проводитимуть в Гранд-Прері, штаті Техас.

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Скільки часу піде на виробництво партії PrSM за цим контрактом

Орієнтовна дата завершення – 6 березня 2026 року. Тим часом в документі наголошено, що у початковому варіанті угоди закупівля снарядів передбачалася протягом 2023 і 2024 фінансових років.

Чому PrSM – особливі ракети

Концепт своєї найбільш далекобійної ракети PrSM американська зброярська фірма Lockheed Martin представила на виставці озброєнь AUSA 2022 в жовтні 2022 року. Представники розробника тоді заявили, що їхній виріб буде здатен долати відстань до 650 кілометрів.

У грудні 2023 року компанія Lockheed Martin вже поставила перші PrSM для армії США.

Заступник редактора порталу Defense Blog Колтон Джонс зазначив, що PrSM представляє прогрес армії США в здатності завдавати високоточних ударів на великій відстані, з можливістю нейтралізувати цілі на віддаленні понад 400 кілометрів.

Ба більше, ці ракети розроблені з відкритою системною архітектурою для гнучкості та сумісності з HIMARS і MLRS. Це значний актив для подальшої модернізації.

Аналітики компанії Defense Express теж констатували, що відкрита архітектура дає цій ракеті великий модернізаційний потенціал.

Армія США вже розглядає дві вдосконалені її версії: PrSM Increment 2 з багаторежимною системою самонаведення, що також відома як наземна протикорабельна ракета LBASM, та PrSM Increment 3 зі збільшеною бойовою частиною при збереженні дальності польоту.

До слова, у 2023 році Lockheed Martin та Raytheon Technologies-Northrop Grumman розпочали розробку проєктів ракети PrSM Increment 4 з дальністю польоту понад 1000 км.