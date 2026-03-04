Это означает переход к новой генерации наземных дальнобойных ракетных ударов для американских войск. Об этом сообщают The Jerusalem Post и Lockheed Martin.

Смотрите также После запуска баллистики на Турцию: изменится ли ход боев на Ближнем Востоке

Что известно о первом применении новой ракеты?

Пентагон впервые применил в боевых условиях новую тактическую баллистическую ракету Precision Strike Missile, которая является преемником более старой системы Army TACtical Missile System.

Испытание состоялось в рамках операции Epic Fury против Ирана, где американские войска провели серию координированных ударов по объектам противоположной стороны.

Центральное командование армии США обнародовало видео запуска PrSM с пусковых установок HIMARS, которые показали работу ракеты во время первых 24 часов операции. По данным комментаторов, это – первое в истории боевое применение этой модели, которая лишь несколько лет назад начала поступать в войска.

Момент запуска PrSM. Смотрите видео CENTCOM

В историческом впервые, дальнобойные Precision Strike Missiles (PrSMs) были использованы в бою во время операции Epic Fury, обеспечивая непревзойденный потенциал глубокого удара.



“Я просто не мог бы гордиться нашими мужчинами и женщинами в форме, использующими инновации для создания дилемм для противника.”.. pic.twitter.com/bydvIv5Tn5 - Центральное командование США (@CENTCOM) 4 марта, 2026

Чем отличается PrSM от ATACMS?

В отличие от предыдущих версий ATACMS, PrSM имеет значительно большую дальность действия и повышенную точность.

Например, если максимальная дальность ATACMS составляла около 300 километров, то новая ракеты демонстрирует возможности в сфере более 500 километров, что значительно расширяет тактические возможности американских сил на театре боевых действий.

Кроме того, PrSM имеет усовершенствованную систему навигации и GPS-управления, что повышает эффективность прицельного поражения целей. Ракета также оснащена осколочно-фугасной боевой частью, что позволяет ей с высокой эффективностью уничтожать наземные цели с большого расстояния.

По сравнению со своей предшественницей PrSM выигрывает не только в максимальной дальности, но и в способности запускать две ракеты из одного пускового контейнера стандартного размера HIMARS или MLRS вместо одной, что позволяет увеличить потенциал одновременного поражения целей.

Это применение новой ракеты в реальных боевых условиях стало важной вехой для американских вооруженных сил и свидетельствует о дальнейшем развитии их возможностей наносить дальнобойные удары с высокой точностью. Оно также может повлиять на баланс сил в более широком региональном конфликте, где высокоточные дальнобойные системы становятся все более важным элементом современной военной стратегии.

Какое еще новое оружие имеет США?