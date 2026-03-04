Это означает переход к новой генерации наземных дальнобойных ракетных ударов для американских войск. Об этом сообщают The Jerusalem Post и Lockheed Martin.
Что известно о первом применении новой ракеты?
Пентагон впервые применил в боевых условиях новую тактическую баллистическую ракету Precision Strike Missile, которая является преемником более старой системы Army TACtical Missile System.
Испытание состоялось в рамках операции Epic Fury против Ирана, где американские войска провели серию координированных ударов по объектам противоположной стороны.
Центральное командование армии США обнародовало видео запуска PrSM с пусковых установок HIMARS, которые показали работу ракеты во время первых 24 часов операции. По данным комментаторов, это – первое в истории боевое применение этой модели, которая лишь несколько лет назад начала поступать в войска.
Чем отличается PrSM от ATACMS?
В отличие от предыдущих версий ATACMS, PrSM имеет значительно большую дальность действия и повышенную точность.
Например, если максимальная дальность ATACMS составляла около 300 километров, то новая ракеты демонстрирует возможности в сфере более 500 километров, что значительно расширяет тактические возможности американских сил на театре боевых действий.
Кроме того, PrSM имеет усовершенствованную систему навигации и GPS-управления, что повышает эффективность прицельного поражения целей. Ракета также оснащена осколочно-фугасной боевой частью, что позволяет ей с высокой эффективностью уничтожать наземные цели с большого расстояния.
По сравнению со своей предшественницей PrSM выигрывает не только в максимальной дальности, но и в способности запускать две ракеты из одного пускового контейнера стандартного размера HIMARS или MLRS вместо одной, что позволяет увеличить потенциал одновременного поражения целей.
Это применение новой ракеты в реальных боевых условиях стало важной вехой для американских вооруженных сил и свидетельствует о дальнейшем развитии их возможностей наносить дальнобойные удары с высокой точностью. Оно также может повлиять на баланс сил в более широком региональном конфликте, где высокоточные дальнобойные системы становятся все более важным элементом современной военной стратегии.
Какое еще новое оружие имеет США?
Производители американского оружия показали на выставке Ассоциации армии США новые автономные многоцелевые боевые машины FMAV. С их помощью можно запускать с земли различные ракеты, в том числе Tomahawk.
Lockheed Martin и Rheinmetall успешно провели первые испытания ракетной системы GMARS. Она осуществила боевые пуски на полигоне в США, демонстрируя высокую мобильность и эффективность. GMARS может поражать цели на расстоянии до 400 километров и включает планы интеграции крылатых ракет.