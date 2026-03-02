Одна з авіакомпаній відновлює рейси з Дубая, проте є обмеження
- Emirates відновить обмежену кількість рейсів з аеропортів Дубая з вечора 2 березня, але пріоритет буде надано окремим клієнтам.
- Акції авіакомпаній, таких як Deutsche Lufthansa AG, IAG SA та Air France-KLM, значно знизилися через хаос у сфері подорожей та закриття повітряного простору.
Emirates розпочне відновлення роботи, щоб виконувати рейси з аеропортів Дубая. Проте залишити місто зможуть не всі – є певні обмеження.
Коли відновлять авіарейси з Дубая?
Emirates почне виконувати обмежену кількість рейсів з вечора 2 березня, пишуть у пресслужбі уряду Дубаю.
Цього дня розпочнуть обмежене відновлення роботи, і невеликій кількості рейси буде дозволено виконувати з аеропортів Dubai International (DXB) та Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).
Пасажирам рекомендується не прямувати до DXB або DWC, якщо з ними не зв’яжеться безпосередньо їхня авіакомпанія з підтвердженим часом вильоту. Рейси будуть обмежені:
- Пріоритет надається клієнтам з попередніми бронюваннями.
- З пасажирами, які були переброньовані на ці рейси, зв’яжеться безпосередньо Emirates.
Як падають акції авіакомпанії через ситуацію на Близькому Сході?
Сферу подорожей накрив хаос – рейси масово скасовують, повітряний простір закривають, а акції авіакомпаній стрімко летять вниз, пише Bloomberg.
- Найбільший міжнародний авіаперевізник світу – Emirates – зупинив усі рейси до та з Дубая.
- Etihad Airways також продовжила скасування рейсів;
- Натомість Qatar Airways повідомила, що польоти до Дохи і з неї повністю призупинені через закриття повітряного простору Катару.
- Cathay Pacific скасувала частину рейсів на Близький Схід до 5 березня.
- А індійська IndiGo продовжила обмеження польотів до вівторка.
На тлі цих подій біржі відреагували миттєво. У Європі акції Deutsche Lufthansa AG просіли на 11%, акції холдингу IAG SA – на 13%, а Air France-KLM втратили 10% на старті торгів. Інвестори нервують: попереду літній сезон – ключовий період для галузі, а конфлікт може серйозно вдарити по попиту на подорожі.
Що робити українцям, які перебувають в ОАЕ та Бахрейні?
У заяві МЗС наголошується, що усі громадяни України, які нині перебувають на території ОАЕ та Бахрейну повинні заповнити інформаційно-облікову форму, оскільки вона є основним засобом зв'язку із консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї.
Посольство радить слідкувати за оновленнями безпекової ситуації на офіційних сайтах та в соцмережах.
У МЗС додали лінк на інформаційно-облікову форму.