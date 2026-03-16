Гіганти торгівлі в Україні заробили понад 600 мільярдів гривень: хто потрапив у рейтинг

Компанії, які увійшли до рейтингу ритейлу в Індексі Опендатаботу 2026, за минулий рік заробили разом понад 647 мільярдів гривень. У трійці лідерів, як і раніше, залишаються "АТБ", "Сільпо" та "Аврора".

Хто потрапив у рейтинг ТОП-10 компаній роздрібної торгівлі?

Компанії з Індексу 2026 заробили більше, ніж бізнеси з минулорічного рейтингу, пише Опендатабот.

Дивіться також Як працює франшиза в Україні: чому цей бізнес такий популярний

Поріг входження до топ-10 помітно піднявся: якщо рік тому достатньо було близько 20 мільярдів гривень доходу, то тепер – вже 30 мільярдів.

За підсумками 2025 року група компаній "АТБ" сплатила 37,88 мільярдів гривень податків і зборів – на 32% більше, ніж роком раніше. Торік клієнти "АТБ" у різних куточках країни зробили понад 1 мільярд покупок – і це рекорд для продовольчого ритейлу,

– зазначили в АТБ.

Отже, у ТОП лідерів серед ритейлу увійшли наступні компанії:

Перше місце зберігає "АТБ". За 2025 рік мережа отримала 247,35 мільярдів доходу, що становить понад третину обороту всієї десятки. За рік виручка компанії збільшилася на 18%. Друге місце вже четвертий рік поспіль займає "Сільпо". Компанія отримала 106,07 мільярдів гривень доходу, що на 14% більше, ніж роком раніше. При цьому її прибуток зріс найбільше серед усіх учасників рейтингу – у 7,5 разів. На третій позиції тримається мережа "Аврора". Її оборот зріс на 30% і сягнув 49,25 мільярдів. Водночас саме ця компанія стала найприбутковішою у рейтингу: її чистий прибуток за рік склав 4,52 мільярди. Мережа "Фора" посіла четверте місце. Її дохід зріс на 27%, до 44,34 мільярдів гривень, а прибуток збільшився майже утричі – до 394,5 мільйонів. До п’ятірки лідерів повернулася мережа техніки Comfy. У 2025 році компанія отримала 39 мільярдів гривень доходу, що на 12% більше, ніж роком раніше. Однак її прибуток скоротився майже вдвічі.

Робота під час війни означає постійне балансування між операційною стабільністю, безпекою команди та численними ризиками – від обстрілів до енергетичних викликів. Одним із головних завдань для мережі "Аврора" було забезпечити безперервну роботу понад 1 800 магазинів по всій країні. Попри складні умови, у 2025 році компанія відкрила 235 нових магазинів та сплатила понад 8,6 мільярдів гривень податків і зборів, увійшовши до ТОП-20 найбільших платників податків України,

– зазначають в мережі "Аврора".

Дохід ТОП-10 компаній / інфографіка Опендатабот

