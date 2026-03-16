Гіганти торгівлі в Україні заробили понад 600 мільярдів гривень: хто потрапив у рейтинг
Компанії, які увійшли до рейтингу ритейлу в Індексі Опендатаботу 2026, за минулий рік заробили разом понад 647 мільярдів гривень. У трійці лідерів, як і раніше, залишаються "АТБ", "Сільпо" та "Аврора".
Хто потрапив у рейтинг ТОП-10 компаній роздрібної торгівлі?
Компанії з Індексу 2026 заробили більше, ніж бізнеси з минулорічного рейтингу, пише Опендатабот.
Поріг входження до топ-10 помітно піднявся: якщо рік тому достатньо було близько 20 мільярдів гривень доходу, то тепер – вже 30 мільярдів.
За підсумками 2025 року група компаній "АТБ" сплатила 37,88 мільярдів гривень податків і зборів – на 32% більше, ніж роком раніше. Торік клієнти "АТБ" у різних куточках країни зробили понад 1 мільярд покупок – і це рекорд для продовольчого ритейлу,
– зазначили в АТБ.
Отже, у ТОП лідерів серед ритейлу увійшли наступні компанії:
- Перше місце зберігає "АТБ". За 2025 рік мережа отримала 247,35 мільярдів доходу, що становить понад третину обороту всієї десятки. За рік виручка компанії збільшилася на 18%.
- Друге місце вже четвертий рік поспіль займає "Сільпо". Компанія отримала 106,07 мільярдів гривень доходу, що на 14% більше, ніж роком раніше. При цьому її прибуток зріс найбільше серед усіх учасників рейтингу – у 7,5 разів.
- На третій позиції тримається мережа "Аврора". Її оборот зріс на 30% і сягнув 49,25 мільярдів. Водночас саме ця компанія стала найприбутковішою у рейтингу: її чистий прибуток за рік склав 4,52 мільярди.
- Мережа "Фора" посіла четверте місце. Її дохід зріс на 27%, до 44,34 мільярдів гривень, а прибуток збільшився майже утричі – до 394,5 мільйонів.
- До п’ятірки лідерів повернулася мережа техніки Comfy. У 2025 році компанія отримала 39 мільярдів гривень доходу, що на 12% більше, ніж роком раніше. Однак її прибуток скоротився майже вдвічі.
Робота під час війни означає постійне балансування між операційною стабільністю, безпекою команди та численними ризиками – від обстрілів до енергетичних викликів. Одним із головних завдань для мережі "Аврора" було забезпечити безперервну роботу понад 1 800 магазинів по всій країні. Попри складні умови, у 2025 році компанія відкрила 235 нових магазинів та сплатила понад 8,6 мільярдів гривень податків і зборів, увійшовши до ТОП-20 найбільших платників податків України,
– зазначають в мережі "Аврора".
Новини українського бізнесу
У лютому 2026 року український бізнес провів операцій на 432,9 мільярдів гривень, що становить 15,5 мільярдів гривень на день. За місяць було сформовано майже 730 мільйонів фіскальних чеків, що трохи нижче, ніж у січні, через сезонні коливання та зовнішні фактори.
McDonald's інвестував 4,84 мільярди гривень в українську мережу з 2022 по 2025 роки. Кількість клієнтів у 2025 році зросла на 17%.
Roshen збільшила загальний виторг до 45,5 мільярдів гривень, зростання на 21,5% до приблизно 8 мільярдів гривень прибутку. Кілька підрозділів корпорації, включаючи Вінницький молочний завод та Київську кондитерську фабрику, продемонстрували значне зростання виторгу та прибутку.
Енергетика, роздрібна та оптова торгівля є провідними галузями в Україні за обсягом доходів. У 2026 році лідерами за доходами серед компаній є "Нафтогаз", "Сільпо", "ОККО", "ПриватБанк", "АТБ", Укрзалізниця.